«Можем записать в лист ожидания на июль»: в России нет вакцины против ветрянки, чем это грозит

Вакцину против ветрянки многие родители детям не делают — не видят смысла: заболевание частое, дает гарантированный иммунитет на всю жизнь. Некоторые даже «помогают» заразиться малышам, отправляясь на «ветряночные вечеринки». Но есть и те, кто предпочитает обезопасить ребенка от вируса с помощью прививок. Примерно такое решение приняла петербурженка Елена.
— Начали говорить, что в городе есть случаи ветрянки, а дочери уже 5 лет, непонятно, как она перенесет, решили обезопасить ее от болезни, — рассказала Елена «Доктору Питеру».
В первую очередь женщина позвонила в обычную детскую поликлинику, где раньше можно было сделать прививку против ветрянки. Но там ей объяснили, что вакцины нет и неизвестно, будет ли вообще. Далее были звонки в крупные петербургские медцентры, которые предлагают вакцинацию. Но и там препарата не было.
— Можем предложить записать вас в лист ожидания на июль или на август, пока у нас нет информации, когда вакцина поступит, — предлагали регистраторы.
Вакцина через несколько часов поиска нашлась в одной из сетевых клиник, девочку записали на прививку на субботу, 11 марта. Маму заверили, что препарат точно останется. Но через день перезвонили и предупредили: вакцина закончилась.
— Конечно, я еще попробую позвонить в несколько клиник, может быть, где-то и остались запасы вакцины, но на успех уже не рассчитываю, — говорит Елена.
Почему пропала вакцина от ветрянки
Этот вопрос «Доктор Питер» задал научному руководителю НИИ вакцин и сывороток, академику РАН.
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета, академик РАН, доктор биологических наук
— Дело в том, что все вакцины от ветряной оспы, что используются в России, — импортные, — объяснил «Доктору Питеру» доктор биологических наук, завкафедрой микробиологии и вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев. — И их дефицит сейчас связан с нынешним международным положением — фирмы-производители закрыли доступ к препаратам. В качестве решения проблемы, полагаю, сейчас будут пытаться закупать вакцину от ветряной оспы в Китае. Раньше в России ее почти не использовали. Что касается отечественных вакцин от ветрянки, их нет и вряд ли они в ближайшее время появятся.
Зачем и кому делать прививку от ветряной оспы
Ветряную оспу (или как ее чаще называют — ветрянку) принято считать «детской» инфекцией. Большинство, до 90% и выше, переболевают этой инфекцией в детском возрасте, пока посещают детский сад или школу. Но оставшиеся люди, которые не переболели этой инфекцией, рискуют столкнуться с ветрянкой, уже будучи взрослыми.
По данным статистики, у взрослых болезнь переносится хуже, тяжелее и возможны серьезные осложнения. Может, стоит в таком случае сделать прививку своим детям и привиться самим, если не болели? Для кого вакцинация особенно важна? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила врач аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Парецкая.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Даже дети могут болеть тяжело
К сожалению, современные дети, не в пример прошлым поколениям, могут болеть детскими инфекциями, включая ветряную оспу, тяжелее и с серьезными осложнениями. Поскольку это вирус из семейства герпесных, он дает достаточно бурную реакцию, коварен, непредсказуем и может провоцировать неожиданные реакции.
Частыми среди них становятся средние отиты с нагноением, бронхиты и пневмонии. Но самым серьезным, хотя и наиболее редким осложнением можно считать ветряночный энцефалит.
У взрослых выльется в лишай
Во взрослом возрасте человек, переболевший ветряной оспой, может столкнуться с крайне неприятным осложнением — опоясывающим лишаем. Это болезненные высыпания на коже, вызванные снижением иммунной защиты и активизацией на этом фоне вируса, пожизненно находящегося в нервных ганглиях.
И помимо страданий, причиняемых самим заболеванием, эти взрослые станут источником инфекции для окружающих — они опасны для детей и не переболевших взрослых.
Как можно защититься?
Особенность ветрянки в том, что она переносится единожды в жизни. После перенесенной инфекции вирус остается в организме, и повторных эпизодов уже не возникает. В крайне редких случаях, если в раннем детстве ветрянка переносилась очень легко (или просто диагноз был неверным), регистрируют повторные заражения.
Заранее предугадать, как будет протекать ветрянка у ребенка или взрослого, даст ли она осложнения — невозможно. Чем старше возраст детей, тем более тяжелое течение прогнозируется. Поэтому врачи рекомендуют защитить детей и взрослых при помощи вакцинации. Она создает в организме иммунный ответ на введение живого ослабленного вируса и предупреждает заражение «диким» вирусом.
В календарь не входит
В нашей стране на сегодняшний день зарегистрированы вакцины против ветрянки — «Варилрикс» производства Англии, «Окавакс» (Япония) и «Варивакс» (Нидерланды). Но эти вакцины не включены в национальный календарь вакцинации, их применяют по показаниям (при наличии препарата могут поставить и бесплатно) либо по личному желанию родителей или тех взрослых, кто хочет привиться сам.
Подчеркнем, что эта прививка не входит в обязательные, поэтому в обычных поликлиниках найти ее практически нереально, да и в частных клиниках в последние недели наблюдается проблема с наличием необходимого препарата.
И еще — это живая ослабленная вакцина, поэтому даже если вы захотели ею привиться сами или вакцинировать детей, предварительно нужно учесть, кому она показана, а кому — запрещена.
Кому надо и не надо?
Если ребенок или взрослый перенес ветряную оспу, прививка не нужна. Если в истории болезни нет данных о перенесенной инфекции или вакцинации, можно предварительно провести анализ крови на антитела к вирусу Вариоцелла Зостер. Их наличие покажет, что инфекция уже была перенесена. При отсутствии антител можно ставить прививку по собственному желанию или при наличии показаний.
Кому особенно важна прививка
Врачи особо рекомендуют прививку от ветрянки определенным группам людей, у которых неблагоприятный исход самой инфекции особенно вероятен.
Женщины, которые не болели и планируют в скором времени рождение малыша. Это объясняется тем, что заражение ветрянкой во время беременности грозит выкидышем, заражением плода и его инвалидностью. Но важно подчеркнуть, прививку надо делать заранее, как минимум за три месяца до наступления беременности.
Люди, которые контактировали с больными: в течение трех суток вакцина может защитить если не полностью от инфекции, то хотя бы от ее тяжелого течения. Также экстренно можно вакцинироваться, если в регионе повышена заболеваемость инфекцией.
Взрослые, которые не переносили ветрянку ранее, часто и много контактируют с детьми (учителя, врачи, соцработники).
Военнослужащие.
Люди, которые осуществляют уход за престарелыми, особенно страдающими от опоясывающего лишая.
Вакцина позволяет создать стойкий иммунитет к инфекции на период до 20-30 лет. Если заражение и произойдет, то инфекция будет протекать в легкой, неосложненной форме.
Кому нельзя прививаться
Поскольку вирус в вакцине хоть и ослабленный, но живой, для выполнения вакцинации существует и целый ряд запретов, противопоказаний. Так, категорически запрещены прививки от ветрянки беременным, каким бы ни был срок беременности. Также нельзя делать прививки кормящим матерям. Кроме того, среди противопоказаний числятся:
Любые острые лихорадочные состояния, ОРВИ, кишечные инфекции.
Обострение любой хронической патологии.
Постоперационный период на протяжении примерно 3-6 месяцев.
Аллергия к любым компонентам вакцины.
Если имеются тяжелые проблемы с нервной системой (инсульт в анамнезе, судороги, энцефалиты в анамнезе), о необходимости прививки от ветрянки нужно обязательно поговорить с неврологом.