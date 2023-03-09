«Можем записать в лист ожидания на июль»: в России нет вакцины против ветрянки, чем это грозит

Вакцину против ветрянки многие родители детям не делают — не видят смысла: заболевание частое, дает гарантированный иммунитет на всю жизнь. Некоторые даже «помогают» заразиться малышам, отправляясь на «ветряночные вечеринки». Но есть и те, кто предпочитает обезопасить ребенка от вируса с помощью прививок. Примерно такое решение приняла петербурженка Елена.

— Начали говорить, что в городе есть случаи ветрянки, а дочери уже 5 лет, непонятно, как она перенесет, решили обезопасить ее от болезни, — рассказала Елена «Доктору Питеру».

В первую очередь женщина позвонила в обычную детскую поликлинику, где раньше можно было сделать прививку против ветрянки. Но там ей объяснили, что вакцины нет и неизвестно, будет ли вообще. Далее были звонки в крупные петербургские медцентры, которые предлагают вакцинацию. Но и там препарата не было.

— Можем предложить записать вас в лист ожидания на июль или на август, пока у нас нет информации, когда вакцина поступит, — предлагали регистраторы.

Вакцина через несколько часов поиска нашлась в одной из сетевых клиник, девочку записали на прививку на субботу, 11 марта. Маму заверили, что препарат точно останется. Но через день перезвонили и предупредили: вакцина закончилась.

— Конечно, я еще попробую позвонить в несколько клиник, может быть, где-то и остались запасы вакцины, но на успех уже не рассчитываю, — говорит Елена.