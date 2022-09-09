Как успокоить тахикардию: кардиолог посоветовала два простых и эффективных приема

У взрослого здорового человека, если он спокоен и не занимается физическим трудом, частота сокращений сердца колеблется в пределах 60-80 ударов. Такой работы сердца вполне хватает для того, чтобы прокачивать кровь по сосудам и доставлять ко всем тканям кислород и питательные вещества. При физических нагрузках, занятиях спортом, под влиянием стресса или эмоций, страха, наше сердце бьется быстрее. Это нужно для того, чтобы обеспечить тело всем необходимым в условиях повышенных нагрузок.

После того, как вы успокоитесь, сердцебиение возвращается к норме. Но если приступ тахикардии возникает внезапно, в покое или при минимальной нагрузке, вам становится плохо — это повод для посещения врача. Кроме того, важно уметь быстро успокоить тахикардию, чтобы прийти в себя. «Доктор Питер» поговорил об опасности подобных приступов с Екатериной Кияшко, врачом-кардиологом, терапевтом.