Некоторые люди приходят к врачу с очень необычными жалобами — после еды у них резко учащается сердцебиение, при этом они сильно потеют и ощущают дурноту, даже болезненность внутри, где-то около сердца и желудка. Согласитесь, ощущение мало приятное, пугающее. Но врачи давно знают о подобной связи, называя это состояние синдромом Ремхельда.

Но о чем оно говорит? Это проблемы сердца или пищеварения? Об этом феномене «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, терапевт.