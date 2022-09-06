Некоторые люди приходят к врачу с очень необычными жалобами — после еды у них резко учащается сердцебиение, при этом они сильно потеют и ощущают дурноту, даже болезненность внутри, где-то около сердца и желудка. Согласитесь, ощущение мало приятное, пугающее. Но врачи давно знают о подобной связи, называя это состояние синдромом Ремхельда.
Но о чем оно говорит? Это проблемы сердца или пищеварения? Об этом феномене «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, терапевт.
терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
Болит сердце — виноват желудок?
Многим людям непонятно, почему после еды иногда возникают сердцебиение, боль за грудиной, тошнота и потливость. Как вообще связана работа сердца с наполнением желудка и зависит ли это от типа еды?
Врачи уверены: если у вас нет диагностированного сердечно-сосудистого заболевания, а сердце после еды болит, и все это сопровождается целым комплексом других симптомов (тахикардия, холодный пот, тошнота), возможно, у вас так называемый гастрокардиальный синдром. В нем повинен блуждающий нерв, который реагирует на физическое, химическое раздражение или активное возбуждение рецепторов на слизистых оболочках пищевода и желудка, чувствительных к чрезмерному растяжению сотенок органов, внешним стимулам или повышению давления в брюшной полости.
Симптомы у всех разные, но неприятные
Чаще всего возникают:
боли в области сердца за грудиной слева.
Боли могут быть давящие, ноющие, иногда жгучие и ярко выраженные, вызывающие страх смерти. Неприятное ощущение и болезненность может пройти быстро, а может длиться несколько часов и сопровождаться повышением артериального давления, выделением холодного пота.
Кстати, некоторые люди отмечают тот факт, что болевой приступ и сопровождающие его неприятные ощущения могут полностью исчезать после того, как провоцируется рвота и опорожняется желудок, либо происходит очень объемная отрыжка воздухом, отходят кишечные газы.
В чем причина
Дело тут не в сердечной патологии, а в избыточном возбуждении блуждающего нерва. Причиной гастрокардиального синдрома чаще всего становится банальное переедание или метеоризм — вздутие живота, растяжение газом петель кишечника, из-за чего повышается внутрибрюшное давление.
Такое состояние часто возникает на фоне вегетососудистых нарушений, у людей с крепким телосложением и наличием жировых отложений на животе, у беременных, легко возбудимых людей. Однако к появлению подобных симптомов могут приводить и другие причины, о которых вам может рассказать только врач-гастроэнтеролог. Это могут быть:
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
атеросклероз,
анатомические особенности в расположении диафрагмы и т.д.
Вот почему важно при повторяющихся приступах обязательно посетить врача.
Как распознать синдром: диагностика
План обследования нужно подбирать индивидуально в зависимости от пола, возраста и дополнительных факторов. Чтобы убедиться, что у вас нет заболевания сердца, вам могут назначить ЭКГ, а для подтверждения или исключения серьезных болезней желудочно-кишечного тракта врач может направить вас на рентген с контрастом, УЗИ органов брюшной полости, специфические тесты на хеликобактер.
Однако многие врачи указывают на то, что проводить эндоскопическое исследование пищевода и желудка — глотать лампочку — при данном состоянии нельзя.
Доктор, это лечится?
Патологию можно контролировать, но придется потрудиться. Хорошо помогают такие меры, как прием спазмолитиков и успокоительных, но этого недостаточно. Нужно «починить» режима питания: избегать переедания, отказаться от газообразующих продуктов и напитков, острых блюд и раздражающей пищи.
Для легко возбудимых людей, которые слишком эмоционально воспринимают свое состояние, рекомендован прием психотерапевта.
Чтобы приступы больше не повторялись, нужно соблюдать простые правила:
нельзя принимать положение лежа и поднимать тяжести в течение 1-2 часов после еды;
стоит отказаться от редких и обильных приемов пищи, заменив их небольшими порциями; есть до 4-6 раз в сутки;
нужно исключить из своей жизни алкоголь, убрать из рациона газировку и сдобу — они провоцируют метеоризм, отрыжку;
есть пищу средней температуры — не очень горячую и не очень холодную;
ужинать минимум за 2 часа до сна.
А если приступы все равно отравляют вам жизнь, не тяните — сходите к врачу.