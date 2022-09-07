- Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на сердце и сосуды при таких нарушениях, как артериальная гипертензия, нарушение холестеринового обмена, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы, проблемы с сердечным ритмом , — говорит кардиолог Березина.

Если поставить такой уровень активности на регулярную основу, то риск умереть от заболеваний сердца и сосудов можно было бы снизить на треть. Но речь именно о легкой нагрузке, то есть, цветы сажать — полезно, а носить тяжеленые ведра, чтобы полить эти цветы — вредно.

- Следует самостоятельно выбирать длительность и интенсивность нагрузки, — рекомендует руководствоваться здравым смыслом врач. — Ориентируйтесь на частоту пульса, давление.

Если же вы чувствуете, что давление начало прыгать, участилось сердцебиение, стало неритмичным, появились боли за грудиной, холодный пот , то это означает, что сердечно-сосудистая система работает на пределе возможностей.

- Иногда подобные жалобы могут быть предвестниками сердечно-сосудистой катастрофы, — предупреждает врач. — Это повод для визита к врачу, а, в некоторых случаях, и экстренной помощи.