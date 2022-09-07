Календарная осень в этом году совпала с погодой, уже 1 сентября во многих регионах России резко похолодало. Это означает, что дачники постепенно сворачивают работы на своих участках и возвращаются в город. Заканчивается отдых на свежем воздухе — возвращаются проблемы со здоровьем.
врач-кардиолог, заведующая 5-м отделением Госпиталя для ветеранов войн
- Окончание дачных хлопот, привычный ритм городской жизни — это своеобразный стресс для организма, — считает кардиолог Наталья Березина. — И он может оказать влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы.
Верно, что летом на даче мы все же чувствуем себя лучше. Играют роль и «витамины», которые растут прямо на грядках — пользу свежих фруктов, ягод и овощей переоценить невозможно. Да и работа на дачном участке приносит пользу нашему сердцу.
- Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на сердце и сосуды при таких нарушениях, как артериальная гипертензия, нарушение холестеринового обмена, избыточный вес, повышенный уровень глюкозы, проблемы с сердечным ритмом, — говорит кардиолог Березина.
Если поставить такой уровень активности на регулярную основу, то риск умереть от заболеваний сердца и сосудов можно было бы снизить на треть. Но речь именно о легкой нагрузке, то есть, цветы сажать — полезно, а носить тяжеленые ведра, чтобы полить эти цветы — вредно.
- Следует самостоятельно выбирать длительность и интенсивность нагрузки, — рекомендует руководствоваться здравым смыслом врач. — Ориентируйтесь на частоту пульса, давление.
Если же вы чувствуете, что давление начало прыгать, участилось сердцебиение, стало неритмичным, появились боли за грудиной, холодный пот, то это означает, что сердечно-сосудистая система работает на пределе возможностей.
- Иногда подобные жалобы могут быть предвестниками сердечно-сосудистой катастрофы, — предупреждает врач. — Это повод для визита к врачу, а, в некоторых случаях, и экстренной помощи.
В каких случаях после дачи надо обратиться к врачу
Жалобы на работу сердца;
плановый визит, если у вас уже есть установленное заболевание и график посещения кардиолога;
плановая диспансеризация (она проводится ежегодно для тех, кому уже исполнилось 40 лет).
Если вы не попадаете под эти категории, то это не значит, что надо быть менее внимательными к состоянию своего здоровья.
- Первое время необходимо внимательно следить за показателями частоты пульса и цифрами артериального давления, так как смена образа жизни может негативно отразиться на работе сердца, — предупреждает Наталья Березина. — У гипертоников может повыситься давления, у людей с нарушениями сердечного ритма — появиться признаки аритмии. Такие состояния требуют коррекции терапии — изменения доз препаратов или их комбинации.
Эксперт «Доктора Питера» вспомнила старый анекдот: «Осень… Отдохнув, набравшись сил и здоровья на дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники». И чтобы не оказаться героем этого анекдота, надо быть внимательнее к себе, не перебарщивать с физической нагрузкой, но и не исключать ее и следовать рекомендациям врачей.