Принцип заезженной пластинки и выходные на даче: как наладить отношения со свекровью

- Выстроить психологически здоровые отношения зятю с тещей или невестке со свекровью, когда они изначально не складываются или были испорчены, задача непростая. Многое зависит от готовности мамы партнера идти навстречу, но еще больше оттого, как в этой ситуации ведет себя партнер — чью сторону занимает или сохраняет нейтралитет. Исходя из этой реальности, можно выстраивать тактику поведения.

Три сценария

В случае, если теща или свекровь хотят наладить отношения, то вопросов нет. При обоюдном желании самое главное — делать упор на форму общения. Она должна быть максимально вежливой, корректной, при напряжении ситуации нужно постараться смягчить тон разговора.

Идеальным вариантом для налаживания контакта будет совместная деятельность, когда обе стороны будут на равных позициях, никто не будет главным. Например, на даче в гостях.

Если теща или свекровь ни в какую не желают налаживать отношения и живут по принципу «Я всегда права. Если не права, смотри пункт первый», то в этом случае многое зависит от чувствительности невестки или зятя.