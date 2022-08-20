Принцип заезженной пластинки и выходные на даче: как наладить отношения со свекровью

Отношения невестки со свекровью и зятя с тещей — тема, которая породила множество споров и стала основой целого жанра анекдотов. Между тем, мало кто будет спорить с тем, что иметь хорошие отношения с человеком, который родил и воспитал вашу вторую половинку — очень здорово.
Другой вопрос, что наладить контакт бывает очень непросто: и разница в возрасте дает о себе знать, и личные особенности, и неуемное желание старшего поколения поделится опытом…
О том, как все-таки подружиться со своей свекровью или тещей, отстояв при этом личные границы, рассказывают психологи.
Психолог, преподаватель Московского института психоанализа
- Выстроить психологически здоровые отношения зятю с тещей или невестке со свекровью, когда они изначально не складываются или были испорчены, задача непростая. Многое зависит от готовности мамы партнера идти навстречу, но еще больше оттого, как в этой ситуации ведет себя партнер — чью сторону занимает или сохраняет нейтралитет. Исходя из этой реальности, можно выстраивать тактику поведения.
Три сценария
В случае, если теща или свекровь хотят наладить отношения, то вопросов нет. При обоюдном желании самое главное — делать упор на форму общения. Она должна быть максимально вежливой, корректной, при напряжении ситуации нужно постараться смягчить тон разговора.
Идеальным вариантом для налаживания контакта будет совместная деятельность, когда обе стороны будут на равных позициях, никто не будет главным. Например, на даче в гостях.
Если теща или свекровь ни в какую не желают налаживать отношения и живут по принципу «Я всегда права. Если не права, смотри пункт первый», то в этом случае многое зависит от чувствительности невестки или зятя.
Есть так называемые толстокожие и тонкокожие люди. Первые, как правило, умеют отстраивать свои границы, им будет все равно, что думают о них родственники. А вот тонкокожие обычно остро реагируют, эмоционально смотрят на окружающий мир. Им будет достаточно тяжело.
«Я за тебя»
Если партнер поддерживает вашу позицию, выступает на вашей стороне, то отношения с его мамой можно наладить, используя принцип «заезженной пластинки». Это значит во всем соглашаться со свекровью или тещей, говорить: «Спасибо, я ценю, что вы беспокоитесь, все сделаем», но делать все по-своему, не вдаваться в объяснения.
«Сами разбирайтесь»
Если партнер не поддерживает или нейтрален, то здесь в дополнение к технике «заезженной пластинки» лучше сократить количество контактов, потому что тонкокожему человеку, который все близко принимает к сердцу, лучше держаться от таких людей подальше. Если человек эмоционально стабильный, то «заезженной пластинки» в его случае будет достаточно.
«Мама лучше знает»
Ситуация, когда супруг поддерживает маму вне зависимости, права она или нет, самая критическая. Нужно или расходиться, или делать так, как говорит мама. В своей многолетней практике я еще ни разу не встретила случая, чтобы невестка перетянула одеяло на себя, если супруг поддерживает маму. То же самое касается и жены.
Как говорил Михаил Жванецкий в одном из своих выступлений, в таких случаях мужчина женится не только на женщине, но еще и на ее маме. Если этот вариант вас не устраивает, то шансов на счастливый брак нет никаких.
Вспомнить все
Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online
- Если вы мало что знаете о новых родственниках, а они — о вас, то чтобы наладить отношения, расспросите про их семью, расскажите о своей.
Наверняка найдутся легкие и приятные воспоминания о бабушках, о школьных годах. Где бы вы ни росли, это есть у всех, а общность сближает. Как и возможность посмеяться над чем-то забавным вместе.
Если новые родственники из другой местности, расспросите их о природе, особенностях жизни в их краях, обычаях. Людям нравится чувствовать себя экспертами. Похвалите умения, способности, вкус — найдите то хорошее, что отличает человека.
В общении лучше двигаться по шагам: вопрос — ответ — информация на ту же тему о себе. Если вы видите много отличий между вашей семьей и новыми родственниками, можно доброжелательно отмечать разницу: у вас так — у нас по-другому, не сравнивая и не давая оценку, просто с интересом констатируя факт. Вообще основа постепенного налаживания отношений — внимание и спокойный доброжелательный интерес. Ваша цель — расширение и укрепление семейных связей, а не вражда.
Наладить заново
Когда отношения уже испорчены, пытаться еще что-то досказать, настаивать на своей правоте нет смысла — это не будет принято другой стороной.
Хотите заново наладить отношения — задайте себе вопрос: с какой целью вы это делаете? Потому что на возобновление испорченных отношений понадобится достаточное количество времени, энергии и терпения, чтобы преодолеть недоверие и настороженность.
Если цель для вас значима — первым шагом будет признать, что в прошлой размолвке вы были в чем-то не правы. Возможно, только в том, что выбрали слишком резкие слова — это не важно: важно то, что вы сожалеете, что общение прервано, потому что человек по-прежнему для вас ценен, вы помните о нем и о том хорошем, что было между вами. Вот с этого и начните.
И будьте готовы к тому, что другая сторона может не захотеть возобновить отношения с вами. Отнеситесь с уважением и к своему желанию общаться и к их неготовности сделать это. Возможно, со временем они изменят свое решение. Главное — теперь они знают, что важны для вас и вы готовы продолжить отношения.
Лайфхаки для мира в отношениях, которые необходимо поддерживать — что именно делать и не делать для достижения мира и согласия:
Проявлять внимание — уделять время на общение, спрашивать о жизни, помнить, что важно для конкретного человека;
Рассказывать о себе — то, что вы считаете важным, чтобы другой знал; Находить общие темы, интересные обеим сторонам;
Находить совместные занятия для проведения времени — общий опыт проживания любой деятельности сближает;
Быть доброжелательным и заинтересованным к узнаванию чего-либо нового, иногда совершенно отличающегося от вашей жизни;
Быть благодарным — за внимание к вам, заботу, поддержку. И говорить об этом.