В Роспотребнадзоре рассказали, как понять, есть ли у вас прививка от оспы
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В России вакцинацию против натуральной оспы проводили до 1980 года. И, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, люди старше 40 лет защищены от оспы обезьян — в отличие от молодых.

Наталья Пшеничная
Наталья Пшеничная
Эпидемиология

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

- Те, кто рожден до 1980 года, имеют защиту от оспы обезьян благодаря тому, что до этого времени проводилась вакцинация от натуральной оспы. Перекрестный иммунитет срабатывает и в отношении и другого ортопоксвируса — оспы обезьян, — пояснила Наталья Пшеничная в телеграм-канале надзорного ведомства.

Молодым же специалист посоветовала серьезнее относиться к своему здоровью и соблюдать все неспецифические меры профилактики оспы обезьян.

Как узнать, была ли прививка

Как объяснили в Роспотребнадзоре, для этого надо посмотреть на свое левое плечо — один там шрам от прививки или два.

До 1980 года детям в левое плечо ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы (от оспы — круглый). У рожденных после 1980-го там только один шрам — оставшийся от вакцинации против туберкулеза.

«Рубец на плече (от прививки против оспы) считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию», — добавили в ведомстве.

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Первый есть

На этой неделе, 12 июля, стало известно о первом случае оспы обезьян в России — он был зарегистрирован в Петербурге. Как сообщали в пресс-службе Роспотребнадзора, молодой мужчина привез болезнь из путешествия по Европе. Как писала Фонтанка.ру, он вернулся из поездки в Португалию в начале июля уже с плохим самочувствием, а чуть позже пошел на обследование в петербургский Центр СПИДа, где состоял на учете.

Его госпитализировали в инфекционный стационар, в отдельную боксированную палату. Как уточняли 12 июля в Роспотребнадзоре, болезнь у петербуржца протекает в легкой форме.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы у человека схожи с проявлениями в прошлом натуральной оспы, однако менее серьезны.

По состоянию на 11 июля, в 59 неэндемичных странах мира было выявлено уже более 9 тысяч случаев инфицирования. За два последних месяца есть летальные исходы.

6 симптомов, которые могут указывать на заражение оспой обезьян:

  1. лихорадка,

  2. сильная головная боль,

  3. увеличение лимфатических узлов,

  4. боль в спине и мышцах,

  5. слабость,

  6. высыпания на коже (обычно появляются через 1–3 дня после повышения температуры и чаще локализуются на лице, ладонях и подошвах стоп, а также слизистых оболочках полости рта).

Инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) обычно составляет от 6 до 16 дней, но может достигать 21 дня. 

Анастасия Романова