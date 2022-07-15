- Те, кто рожден до 1980 года, имеют защиту от оспы обезьян благодаря тому, что до этого времени проводилась вакцинация от натуральной оспы. Перекрестный иммунитет срабатывает и в отношении и другого ортопоксвируса — оспы обезьян, — пояснила Наталья Пшеничная в телеграм-канале надзорного ведомства.

Молодым же специалист посоветовала серьезнее относиться к своему здоровью и соблюдать все неспецифические меры профилактики оспы обезьян.

Как узнать, была ли прививка

Как объяснили в Роспотребнадзоре, для этого надо посмотреть на свое левое плечо — один там шрам от прививки или два.

До 1980 года детям в левое плечо ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы (от оспы — круглый). У рожденных после 1980-го там только один шрам — оставшийся от вакцинации против туберкулеза.

«Рубец на плече (от прививки против оспы) считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию», — добавили в ведомстве.