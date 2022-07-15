В России вакцинацию против натуральной оспы проводили до 1980 года. И, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, люди старше 40 лет защищены от оспы обезьян — в отличие от молодых.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Те, кто рожден до 1980 года, имеют защиту от оспы обезьян благодаря тому, что до этого времени проводилась вакцинация от натуральной оспы. Перекрестный иммунитет срабатывает и в отношении и другого ортопоксвируса — оспы обезьян, —
Молодым же специалист посоветовала серьезнее относиться к своему здоровью и соблюдать все неспецифические меры профилактики оспы обезьян.
Как узнать, была ли прививка
Как объяснили в Роспотребнадзоре, для этого надо посмотреть на свое левое плечо — один там шрам от прививки или два.
До 1980 года детям в левое плечо ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы (от оспы — круглый). У рожденных после 1980-го там только один шрам — оставшийся от вакцинации против туберкулеза.
«Рубец на плече (от прививки против оспы) считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию», — добавили в ведомстве.
Первый есть
На этой неделе, 12 июля, стало известно о первом случае оспы обезьян в России — он был зарегистрирован в Петербурге. Как сообщали в пресс-службе Роспотребнадзора, молодой мужчина привез болезнь из путешествия по Европе. Как
Его госпитализировали в инфекционный стационар, в отдельную боксированную палату. Как уточняли 12 июля в Роспотребнадзоре, болезнь у петербуржца протекает в легкой форме.
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы у человека схожи с проявлениями в прошлом натуральной оспы, однако менее серьезны.
По состоянию на 11 июля, в 59 неэндемичных странах мира было выявлено уже более 9 тысяч случаев инфицирования. За два последних месяца есть летальные исходы.
6 симптомов, которые могут указывать на заражение оспой обезьян:
лихорадка,
сильная головная боль,
увеличение лимфатических узлов,
боль в спине и мышцах,
слабость,
высыпания на коже (обычно появляются через 1–3 дня после повышения температуры и чаще локализуются на лице, ладонях и подошвах стоп, а также слизистых оболочках полости рта).
Инкубационный период (время от заражения до появления первых симптомов) обычно составляет от 6 до 16 дней, но может достигать 21 дня.