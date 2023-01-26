Инфекционист Поздняков объяснил, можно ли заболеть корью, если прививался в детстве

В России участились локальные вспышки кори: болеют в Новосибирске, Омске, Алтайском крае, Самаре, Волгограде. Несмотря на то, что пострадавших мало, опасаться все-таки стоит: заболевший становится заразным еще до появления симптомов, а в некоторых случаях болезнь дает крайне тяжелые осложнения.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
Как начинается болезнь
— Принципиально важен в анамнезе явный контакт с больным корью. Если он присутствует, то это сразу тревожный эпидемиологический звоночек. Почему? Течение заболевания делится на несколько периодов, в первом как раз не будет явных признаков заражения, — говорит инфекционист.
Периоды развития заболевания:
Первый — катаральный, до появления сыпи. У человека поднимается температура, появляется насморк, конъюнктивит, кашель. Сыпь на этом этапе отсутствует, поэтому люди, как правило, принимают эти симптомы за обычное ОРВИ.
Затем появляется сыпь, обычно это происходит на 3-5 день, а человек заразен уже с момента появления первых симптомов и успевает заразить других. Высыпает сначала на лице, затем сыпь распространяется на туловище и руки, к третьему дню переходит на ноги.
Эта этапность — один из характерных симптомов кори. Высыпания имеют пятнисто-папулезный характер, тенденцию к слиянию. Температура не падает, затем поражаются бронхи. Самые неприятные частые осложнения кори — это быстрое вторичное инфицирование и как следствие — бактериальный бронхит, синусит, пневмония.
— Яркие симптомы обычно бывают у детей, у возрастных пациентов же клиника «смазанная». У них может быть не так много сыпи, температура не такая интенсивная, — говорит Андрей Поздняков.
Почему так опасна вспышка
Опасность состоит в том, что корь — очень заразная инфекция из всех существующих.
Если люди болеют ковидом, то карантин накладывается на «квартиру» — тех, кто проживает с заболевшим.
Если кто-то заболевает ветрянкой, то карантин накладывается на весь этаж в стационаре, где есть заболевшие.
Если кто-то заболевает в стационаре корью, то карантин накладывается на весь корпус.
— Особенно опасна корь для тех, кто не прививался и не болел раньше — они с высокой долей вероятности (более 90%) заболеют после контакта. Плюс не стоит забывать, что есть противники прививок и люди с «обнуленным иммунитетом»: иммунологически тяжелые больные, пациенты с онкозаболеваниями или ВИЧ, — говорит врач.
Меня привили в детстве, я защищен?
Полный курс вакцинации — это двукратная вакцинация в детстве — должен обеспечивать защиту от заболевания, но при определенных условиях, таких как снижение иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть, и человек окажется незащищенным. На практике такое встречается довольно редко.
— Как правило, после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий иммунитет. Повторные заражения возможны только при тяжелых критических состояниях, речь опять же о людях с онкологией, ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями, — говорит инфекционист.
Как лечат корь
Новой противовирусной терапии от кори нет. В острый период назначают:
жаропонижающие,
препараты от кашля,
сосудосуживающие капли,
дезинтоксикацию при необходимости.
Если присоединяется бактериальная инфекция, то выписывают антибиотики.
— К сожалению, корь — это та вирусная инфекция, которая очень часто дает бактериальные осложнения. То есть сразу назначать антибиотики смысла нет, но потом приходится это делать, — говорит эксперт.
Несложные случаи лечат минимум две недели, но чаще всего при кори присутствуют осложнения, тогда лечение может занимать более трех недель.
Важно: если вы не знаете, привиты ли вы от кори или просто хотите проверить иммунитет, то можно сдать иммуноглобулины G к вирусу кори количественные. Результат будет отрицательный или положительный с указанием количества антител в единицах.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологО Здоровье: с медицинского на русский
Про вакцинацию
Дети должны получить первую прививку от кори в возрасте 12 месяцев. Вторая прививка ставится в 6-7 лет.
— Взрослые, родившиеся после 1970 года, должны получить ревакцинацию против кори, если они никогда не были вакцинированы или вакцинированы только один раз, или если статус их защиты от прививки неясен. Это обязательно для работников социальных учреждений и для тех, кто ухаживает за людьми с иммунодефицитом, — говорит Елена Парецкая.
Как правило, прививка проводится в составе комбинированной живой вирусной вакцины (MMR), которая также защищает человека от эпидемического паротита и краснухи. Врачи могут назначить вакцинацию (MMRV), которая обеспечивает дополнительный иммунитет против ветряной оспы (ветрянки).
Детали, которые тоже важно знать
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.
Передается вирус кори не только прямым контактом воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через 2-3 часа туда же зашел непривитый человек и заразился.
— Хорошо известны доказанные случаи заражения в самолете. Летел больной пассажир из Сингапура в Новую Зеландию 7,5 часа, в итоге 8 других пассажиров заразились. Сидеть они могли в противоположных концах воздушного судна, — говорит Александр Мясников.
И еще несколько фактов:
до введения вакцины малышам от кори ежегодно умирало около 2 млн детей;
лекарства от кори нет, ее можно только предупредить вакцинами;
эффективность вакцины — 90%;
у переболевших пожизненный иммунитет.
Проверьте кровь на антитела, если их нет — вакцинируйтесь. Взрослые болеют особенно тяжело.