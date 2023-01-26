Инфекционист Поздняков объяснил, можно ли заболеть корью, если прививался в детстве

Меня привили в детстве, я защищен?

Полный курс вакцинации — это двукратная вакцинация в детстве — должен обеспечивать защиту от заболевания, но при определенных условиях, таких как снижение иммунитета, иммунный ответ может ослабнуть, и человек окажется незащищенным . На практике такое встречается довольно редко.

— Как правило, после перенесенного заболевания формируется достаточно стойкий иммунитет. Повторные заражения возможны только при тяжелых критических состояниях, речь опять же о людях с онкологией, ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями, — говорит инфекционист.

Как лечат корь

Новой противовирусной терапии от кори нет. В острый период назначают:

жаропонижающие, препараты от кашля, сосудосуживающие капли, дезинтоксикацию при необходимости.

Если присоединяется бактериальная инфекция, то выписывают антибиотики.

— К сожалению, корь — это та вирусная инфекция, которая очень часто дает бактериальные осложнения. То есть сразу назначать антибиотики смысла нет, но потом приходится это делать, — говорит эксперт.

Несложные случаи лечат минимум две недели, но чаще всего при кори присутствуют осложнения, тогда лечение может занимать более трех недель.