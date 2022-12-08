Ученые решили выяснить, у каких народов России чаще всего встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ, — речь о мутации в гене CCR5. По словам специалистов, из-за потери 32 нуклеотидов в этом гене присоединение вируса иммунодефицита человека к Т-клеткам затруднено.

— Есть гипотеза, что эта мутация была распространена среди европейских народов из-за эпидемии чумы в Средневековье . Люди с мутацией ССR5Δ32 получали преимущество и имели больше шансов на выживание, — пояснил директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Специалисты Genotek проанализировали данные 100 тысяч человек, которые были в их клиентской базе, — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Оказалось, в топ-5 лидеров по распространенности генотипа, защищающего от ВИЧ, вошли:

Удмуртская Республика (2,1%), Республика Карелия (2%), Костромская область (2%), Ульяновская область (1,8%), Московская область (1,7%).

Реже всего по стране полиморфизм в гене CCR5 встречался в Ингушской, Чеченской Республиках, а также в Республике Коми, Новгородской и Астраханской областях.

Для сравнения: в Москве частота встречаемости такой мутации, по оценкам специалистов, составила 1,17%, в Петербурге — 1,08%, Ленинградской области — 0,92%.

Если смотреть по народностям, самая высокая частота полезного генотипа была замечена среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%). Редко, но встречалась такая мутация у ингушей (0,027%), бурятов и монголов (0,063%), якутов и долганов (0,068%), башкир (0,07%), азербайджанцев (0,10%) и чеченцев (0,11%).

Через поцелуи и нижнее белье не передается

Специалисты напомнили, что сейчас самый частый способ заражения ВИЧ — через половые контакты. Также инфекцию можно получить при контакте «кровь-кровь»: во время переливания крови, при использовании нестерильных медицинских инструментов, включая шприцы, трансплантации органов. При этом вирус не передается:

при кашле и чихании,

через поцелуи,

общую посуду и столовые приборы,

личные вещи,

нижнее белье.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году в стране с диагностированной ВИЧ-инфекцией значилось 0,8 % всего населения. При этом в ведомстве отмечали, что в последние годы заболеваемость снижается.