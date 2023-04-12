РГУ нефти и газа закрыт на карантин по кори: 7 частых заблуждений, увеличивающих риск заболеть

В среднем иммунитет от кори сохраняется на 25 лет. Но со временем он может ослабевать. Если нет точной уверенности, что вы прошли вакцинацию в детстве, можно сдать анализ на антитела IgG к кори. Если уровень антител окажется очень низким, значит, иммунитета к инфекции нет. Если высоким — есть стойкий иммунитет, прививка не требуется.