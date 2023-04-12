РГУ нефти и газа закрыт на карантин по кори: 7 частых заблуждений, увеличивающих риск заболеть

Вспышка кори в Москве. Заболевание обнаружили у студента РГУ нефти и газа им. Губкина. Из-за этого вуз перевели на 21 день на дистанционное обучение, сообщили в Роспотребнадзоре. Корь — коварный и довольно заразный вирус. Поэтому среди студентов определяют тех, кто лично общался с заболевшим. Проводится экстренная вакцинация. В общежитиях вуза дежурят восемь прививочных бригад.
Кстати, о том, что среди студентов есть заболевший корью, возможно, было известно и раньше. Как рассказали
Педиатр лаборатории «Гемотест»
«Корь — это детская болезнь. Если я взрослый, то точно не заболею!»
Корь действительно принято считать детской болезнью, но заразиться ею можно в любом возрасте. При этом именно у взрослых корь часто протекает в тяжелой форме и дает осложнения. Среди них — пневмония, энцефалит, менингит, миокардит, потеря зрения и слуха. Особенно опасна корь для беременных женщин: у них она может привести к выкидышу или серьезным порокам развития плода.
«У меня температура, насморк и появился прыщ — я болен корью?»
Первый признак кори — так называемая коревая энантема. Выглядит она как небольшие розовато-красные пятна диаметром 3–5 мм, которые появляются на слизистой оболочке нёба.
Одновременно с пятнами на нёбе с внутренней стороны щек возникают мелкие (до 2 мм) серовато-белые узелки, похожие на зернышки манной крупы.
Через 4–5 дней на спинке носа и за ушами образуется сыпь. В течение нескольких дней она спускается вниз и распространяется на все тело. Сначала сыпь мелкая, потом она увеличивается и сливается. По мере прогрессирования болезни сыпь темнеет, становится бурой, а потом может начать шелушиться.
«В детстве от кори меня прививали. Это значит, что я не заболею»
Детей прививают от кори в 12 месяцев. Ревакцинацию проводят в 6 лет. После первого укола устойчивость к инфекции формируется у 85% пациентов. После второго — у 95–98%.
В среднем иммунитет от кори сохраняется на 25 лет. Но со временем он может ослабевать. Если нет точной уверенности, что вы прошли вакцинацию в детстве, можно сдать анализ на антитела IgG к кори. Если уровень антител окажется очень низким, значит, иммунитета к инфекции нет. Если высоким — есть стойкий иммунитет, прививка не требуется.
«Я не езжу в метро и избегаю торговых центров. Это значит, что я защищен»
Корь — крайне заразная болезнь. При встрече с вирусом непривитый и не переболевший человек заболеет с вероятностью 100%.
Конечно, если не бывать в людных местах и не пользоваться общественным транспортом, то риск заражения корью будет гораздо ниже. Но все же он останется, ведь невозможно создать абсолютно изолированное от внешнего мира пространство.
«Если сосед заболел, с какой вероятностью заболеют все люди в подъезде?»
Заражение корью происходит воздушно-капельным путем. Вирус легко распространяется на большие расстояния. Но при этом он весьма чувствителен к факторам внешней среды, погибает при комнатной температуре в течение 5–6 часов. Для передачи инфекции необходим непосредственный контакт с больным. Через общие вещи и третьи лица передача вируса практически не происходит.
«Сыпь на теле — это ветрянка, а не корь»
При кори сыпь появляется за ушами и на спинке носа, затем распространяется на все тело. Внешне она выглядит как ярко-розовые пятнышки, которые сливаются друг с другом, затем постепенно темнеют и шелушатся.
При ветрянке сыпь светло-розовая, зудит. В течение суток пятна превращаются в пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Примерно через день жидкость мутнеет, пузырьки высыхают и покрываются корочками.
«Корь — как простуда, ее можно не лечить, сама пройдет»
Специфического лекарства от кори нет. Ее лечат симптоматически. Если болезнь протекает в легкой форме, следует соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости. Иногда, чтобы снизить риск осложнений, врачи назначают витамин A.
Если состояние пациента средней тяжести, ему могут назначить внутривенные инфузионные растворы (они помогут сохранить баланс жидкости в организме), а также отхаркивающие средства. Если на фоне кори появились осложнения, врачи могут назначить пациенту антибиотики.