Прокачай свой мозг: метод спичек и еще 11 простых упражнений, которые улучшат память

Ранее Валентина Магер рассказывала, как можно с помощью упражнений на пальцах повышать нейропластичность и нейропроводимость мозга. А ЗДЕСЬ вы можете прочитать о восьми когнитивных тренировках , которые рекомендовала ранее врач-невролог Елена Гайворонская. Среди них, например, «часы» и «ассоциации».

Еще одно действенное упражнение для мозга советовал Денис Захаров, невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева. По словам врача, оно помогает быстрее и лучше соображать, так как «включает» разные участки мозга, отвечающие за внимание, память, познавательную деятельность. А именно — надо чаще писать что-то вроде эссе . Прочитали книгу — напишите, что вас в ней впечатлило или хотя бы ее краткое содержание. Посмотрели фильм, сходили в театр — напишите.