Прокачай свой мозг: метод спичек и еще 11 простых упражнений, которые улучшат память

Нейробика — так называется комплекс простых упражнений, которые помогают улучшать память, внимание, мышление. По сути, это зарядка для мозга и профилактика деменции. Несколько способов помочь своему мозгу лучше соображать
Медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области
Итак, вот 12 несложных упражнений.
Напишите числа от 1 до 20, одновременно называя их в обратном порядке.
Возьмите 2 листа бумаги и в каждую руку по карандашу. Нарисуйте одновременно одинаковые геометрические фигуры, а затем — разные геометрические фигуры. Например, правая рука рисует круг, левая — квадрат.
Посмотрите на предмет в течение 3-5 секунд и запомните его. Потом закройте глаза и постарайтесь максимально четко представить себе этот объект. Затем откройте глаза на несколько секунд, дополните образ и снова попытайтесь воспроизвести предмет по памяти. И так несколько раз. Считается, что такой метод для тренировки памяти использовал Айвазовский.
Посчитайте от 1 до 100, при этом не называя числа, кратные 5. Вместо этих чисел говорите: «Я внимателен». Затем считайте в обратном порядке — от 100 до 1.
Произнесите слова наоборот. Например, плот — толп и так далее.
Метод спичек. Бросьте на стол 4-5 спичек. В течение 2-3 секунд запоминайте их расположение. Воссоздайте изображение с закрытыми глазами или на листке бумаги. Если не удалось все запомнить, посмотрите на спички еще секунду и воссоздайте образ точнее. Ежедневно увеличивайте количество спичек на одну. Когда достигнете 12-14 штук, опять начните с 4-5, но уже с запоминанием расположения спичечных головок.
Читайте справа налево.
Перечислите все месяцы, времена года, дни недели в обратном порядке.
Вспомните прожитый день в мельчайших деталях и подробностях (что делали, с кем разговаривали, что чувствовали при этом, какие улавливали запахи и так далее).
Посмотрите, что вас окружает, и попробуйте придумать смешной рассказ.
Выберите любую букву алфавита и назовите не менее 20 слов, начинающихся с нее.
Попробуйте на ощупь распознать предмет. Это поможет резко активизировать другие органы чувств.
Ранее Валентина Магер рассказывала, как можно с помощью упражнений на пальцах повышать нейропластичность и нейропроводимость мозга. А ЗДЕСЬ вы можете прочитать о восьми когнитивных тренировках, которые рекомендовала ранее врач-невролог Елена Гайворонская. Среди них, например, «часы» и «ассоциации».
Еще одно действенное упражнение для мозга советовал Денис Захаров, невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева. По словам врача, оно помогает быстрее и лучше соображать, так как «включает» разные участки мозга, отвечающие за внимание, память, познавательную деятельность. А именно — надо чаще писать что-то вроде эссе. Прочитали книгу — напишите, что вас в ней впечатлило или хотя бы ее краткое содержание. Посмотрели фильм, сходили в театр — напишите.