Ученые выяснили, что происходит с мозгом, если не спать сутки

Международная группа ученых из Германии, Дании и Швейцарии выяснила, что, если не спать более 24 часов, мозг молодого здорового человека может состариться сразу на 1–2 года. При этом даже 3 часов сна за ночь будет достаточно, чтобы избежать таких серьезных последствий.

«Потеря сна влияет на человеческий мозг на нескольких уровнях. Ухудшение качества сна — частая характеристика старения. И, наоборот, нарушение сна может ускорить процесс старения», — говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале Neuroscience.

Итак, ученые решили узнать, как именно отразятся на состоянии мозга одни бессонные сутки, а также радикальное снижение продолжительности сна — до 3 часов за ночь и до 5 часов, но в течение пяти дней. И сделали интересные наблюдения.

В этом эксперименте были задействованы 134 здоровых добровольца — мужчины и женщины в возрасте от 19 до 39 лет. Им выполняли МРТ мозга в самом начале и через 24 часа после полного лишения сна. Оказалось, по данным структурных и метаболических изменений на МРТ, мозг старел сразу на 1–2 года. При этом, если испытуемым потом давали ночь отоспаться, условный возраст мозга возвращался к исходному. То есть произошедшие изменения были обратимы.

Также исследователи заметили и другие особенности влияния сна. Так, если участникам ограничивали ночной сон всего 3 часами, каких-то серьезных изменений в возрасте мозга МРТ уже не видела. Их также не было, если участники спали по 5 часов за ночь в течение 5 дней подряд.