Ученые выяснили, что происходит с мозгом, если не спать сутки

Международная группа ученых из Германии, Дании и Швейцарии выяснила, что, если не спать более 24 часов, мозг молодого здорового человека может состариться сразу на 1–2 года. При этом даже 3 часов сна за ночь будет достаточно, чтобы избежать таких серьезных последствий.
«Потеря сна влияет на человеческий мозг на нескольких уровнях. Ухудшение качества сна — частая характеристика старения. И, наоборот, нарушение сна может ускорить процесс старения», — говорится в исследовании, результаты которого были
Итак, ученые решили узнать, как именно отразятся на состоянии мозга одни бессонные сутки, а также радикальное снижение продолжительности сна — до 3 часов за ночь и до 5 часов, но в течение пяти дней. И сделали интересные наблюдения.
В этом эксперименте были задействованы 134 здоровых добровольца — мужчины и женщины в возрасте от 19 до 39 лет. Им выполняли МРТ мозга в самом начале и через 24 часа после полного лишения сна. Оказалось, по данным структурных и метаболических изменений на МРТ, мозг старел сразу на 1–2 года. При этом, если испытуемым потом давали ночь отоспаться, условный возраст мозга возвращался к исходному. То есть произошедшие изменения были обратимы.
Также исследователи заметили и другие особенности влияния сна. Так, если участникам ограничивали ночной сон всего 3 часами, каких-то серьезных изменений в возрасте мозга МРТ уже не видела. Их также не было, если участники спали по 5 часов за ночь в течение 5 дней подряд.
По словам врача-сомнолога, профессора Романа Бузунова, полученные результаты говорят о том, что даже минимальный сон может давать организму возможность немного восстановиться и минимизировать возможные осложнения временного отказа от сна. Однако не стоит злоупотреблять возможностями своего организма — они не безграничные. Сомнолог даже посчитал, что если сутки без сна старят мозг на 1–2 года, то 10 дней без сна теоретически могут состарить его уже на 20 лет.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
— Это еще раз подчеркивает, что мы должны заботиться о своем сне, спать столько, сколько нам положено природой, и ни в коем случае не стараться как-то сознательно ограничивать сон и тем более вообще не лишать себя сна. Как, например, это делают некоторые люди, которые ставят над собой эксперименты: буду спать меньше, а работать больше. Ничего хорошего из этого в итоге не получится, — заключил сомнолог,
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