«Не сплю уже неделю»: сомнолог рассказал, сколько может на самом деле длиться бессонница

Почему так происходит?

Дело в том, что человек не помнит, как он спит, зато помнит, как не спит. И даже при здоровом сне так: закрыл глаза, открыл — и уже утро. А при нарушениях сна может происходить следующее:

Человек может на самом деле спать, но при этом подкорковые центры его мозга возбуждены. Поэтому ему кажется, что вообще не спит.

Частые пробуждения среди ночи откладываются в памяти, а кусочки сна между этими пробуждениями из памяти выпадают. И достаточно за ночь 20-30-40 раз проснуться, чтобы у человека создалось ощущение, что из 8-10 часов пребывания в постели он спал всего 1-2 часа.

— Это серьезно дезадаптирует самих людей. Они начинают по этому поводу беспокоиться, лезут в Интернет и читают, что от бессонницы можно умереть, что есть фатальная семейная инсомния. Потом все это превращается в тревогу, депрессию. Люди с тревожно-депрессивным состоянием из-за мыслей о том, что они не спят, идут к доктору, доктор начинает их активно лечить разными препаратами. Хотя еще раз подчеркну: суммарно эти люди спят практически столько же, сколько спали и до бессонницы, — говорит Роман Бузунов.