«Не сплю уже неделю»: сомнолог рассказал, сколько может на самом деле длиться бессонница

По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, к нему чуть ли не каждую неделю обращаются пациенты, которые рассказывают, что спят от силы 2-3 часа ночью уже на протяжении нескольких недель или месяцев. А не так давно был человек, который уверял врача, что он полгода не спал ни одной минуты.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
— Но это неправда. Не то чтобы пациент врет — он искренне в этом уверен. Но на самом деле это так называемый феномен нарушения восприятия сна. Нет вообще неспящих людей, —
Как пояснил специалист, функция сна, как и его длительность, заложены генетически.
— Человеку положено спать 8 часов в сутки, и даже при хронической бессоннице, если суммарно посмотреть за месяц, окажется, что до бессонницы и на ее фоне он спит практически одно и то же время, — заверяет эксперт.
Кстати
Сколько человек может вообще не спать? Официально зарегистрированный рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, — 11 суток и 25 минут (264,4 часа). Его поставил в 1964 году 17-летний школьник Рэнди Гарднер из Калифорнии. Известно, что во время бессонницы юноша чувствовал себя не очень хорошо — у него фиксировали проблемы с концентрацией внимания и краткосрочной памятью, а также снижение настроения и зрительные иллюзии. К примеру, он принимал дорожный знак за живого человека. А после своего рекорда Рэнди проспал 14 часов — и у него все пришло в норму.
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Почему так происходит?
Дело в том, что человек не помнит, как он спит, зато помнит, как не спит. И даже при здоровом сне так: закрыл глаза, открыл — и уже утро. А при нарушениях сна может происходить следующее:
Человек может на самом деле спать, но при этом подкорковые центры его мозга возбуждены. Поэтому ему кажется, что вообще не спит.
Частые пробуждения среди ночи откладываются в памяти, а кусочки сна между этими пробуждениями из памяти выпадают. И достаточно за ночь 20-30-40 раз проснуться, чтобы у человека создалось ощущение, что из 8-10 часов пребывания в постели он спал всего 1-2 часа.
— Это серьезно дезадаптирует самих людей. Они начинают по этому поводу беспокоиться, лезут в Интернет и читают, что от бессонницы можно умереть, что есть фатальная семейная инсомния. Потом все это превращается в тревогу, депрессию. Люди с тревожно-депрессивным состоянием из-за мыслей о том, что они не спят, идут к доктору, доктор начинает их активно лечить разными препаратами. Хотя еще раз подчеркну: суммарно эти люди спят практически столько же, сколько спали и до бессонницы, — говорит Роман Бузунов.
Самый эффективный метод лечения такой бессонницы, по словам сомнолога, не в приеме лекарств. Хорошо помогает справиться с проблемой когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. С ее помощью, как говорит специалист, можно вылечить большинство пациентов с хроническими бессонницами за 6 недель, причем без снотворных.