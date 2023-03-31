Забывчивость или деменция: нейробиолог объяснила, как отличить одно от другого

Как отличить одно от другого

Чтобы разобраться, с чем мы имеем дело, стоит внимательно понаблюдать за человеком и попробовать ответить на несколько вопросов.

1. Что именно человек забывает?

Несмотря на то, что автобиографическая память взрослых становится немного хуже после 65 лет, их память на факты и слова может быть даже лучше, чем у молодых людей. Также пожилые люди могут что-то забывать просто потому, что они не обращали на это внимания.

Человек же с болезнью Альцгеймера может забыть, о чем шла речь в разговоре, который состоялся только что. Он может забыть дорогу до собственного дома или заблудиться в хорошо знакомом месте.

2. Повторяет одно и то же?