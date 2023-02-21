Генетики объяснили, почему у россиян практически исключена деменция, как у Брюса Уиллиса

О проблемах со здоровьем «крепкого орешка» стало известно в марте прошлого года. Тогда близкие 67-летнего актера сообщили, что он вынужден завершить карьеру в кино. В качестве причины ухода называлась развивающаяся афазия — расстройство речи. На прошлой неделе пришли неутешительные новости о состоянии здоровья любимого многими актера — врачи диагностировали у него фронто-темпоральную деменцию, или лобно-височную деменцию. По симптомам она может быть похожа на болезнь Альцгеймера.

Как рассказали специалисты медико-генетического центра Genotek, примерно в половине случаев заболевание Брюса Уиллиса имеет наследственную форму. В частности, к этому виду деменции приводят мутации в гене MAPT, находящемся в 17-й хромосоме.