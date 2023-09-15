Как по человеку понять, что он пьет много алкоголя? Выдаст «винное лицо»

«Никаких сверхъестественных способностей у врача, конечно же, нет. Но первое, на что врач обращает внимание при встрече с пациентом, — это его внешность , — объясняют наркологи.



Таких людей выдает так называемое «винное лицо». Алкоголь разрушительно действует на кожу, волосы, ногти, поэтому эта зависимость буквально отпечатывается на внешности. Как рассказали наркологи, у человека, увлекающегося спиртными напитками, появляются следующие изменения.