Как по человеку понять, что он пьет много алкоголя? Выдаст «винное лицо»

По словам специалистов наркологического диспансера Республики Карелия, врачей часто спрашивают, как они с первого взгляда на человека понимают, что у него проблемы с алкоголем. Все просто.
«Никаких сверхъестественных способностей у врача, конечно же, нет. Но первое, на что врач обращает внимание при встрече с пациентом, — это его внешность, —
Таких людей выдает так называемое «винное лицо». Алкоголь разрушительно действует на кожу, волосы, ногти, поэтому эта зависимость буквально отпечатывается на внешности. Как рассказали наркологи, у человека, увлекающегося спиртными напитками, появляются следующие изменения.
Кожа становится дряблой и быстро возникают морщины. Это связано с тем, что этанол уменьшает количество необходимых для кожи витаминов А и Е.
Легко возникают воспаления и акне.
Появляются покраснения и сосудистые звездочки. А все потому, что этанол вызывает расширение сосудов.
Волосы становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Этанол нарушает выработку белка коллагена, поддерживающего структуру не только кожи, но также волос и ногтей.
Ногти становятся тонкими и ломкими.
«А еще этанол вызывает обезвоживание и в итоге - сухость и шелушение кожи. Дальше организм пытается удержать остатки жидкости, но скапливаются они только в глубоких слоях кожи, вызывая отеки, мешки под глазами и неприятное углубление носогубных складок», — продолжают наркологи.
Как выглядит «винное лицо»
Как ранее писал «Доктор Питер», любовь к спиртным напиткам на лице отражается так:
отек в виде припухлости;
нависшие веки;
красноватые щеки и нос;
расширенные поры;
выраженная носогубная складка;
выраженные морщины между бровями (это зона печени, которая страдает при злоупотреблении алкоголем).
Кстати, по лицу человека можно прочитать даже его пищевые привычки. Выделяют «молочное», «глютеновое», «сахарное» лицо. Как они выглядят, читайте ЗДЕСЬ.
Что делать
Если вы заметили, что привычка пропустить бокальчик-другой начала сказываться на вашей внешности, точно пора останавливаться. Как говорят наркологи, дальше будет только хуже.
Врачи настоятельно рекомендуют:
отказаться от алкоголя;
последить за питьевым режимом — пить не менее 1,5-2 литров воды в день;
ограничить соль;
ограничить жирные и сладкие продукты;
каждый день уделять время уходу за кожей и волосами.
Пройдите тест
Нарколог Олег Стеценко ранее объяснял, в чем отличие пьяницы от алкоголика и где проходит точка невозврата. Хотите узнать? ЗДЕСЬ можно об этом прочитать и пройти онлайн-тест на зависимость от спиртного.