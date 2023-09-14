Вино, водка или пиво: из-за какого алкоголя сердце и печень быстрее обрастают жиром

Ранее врач Александр Умнов объяснил, как снизить риски после употребления спиртного, если полностью отказываться от него вы не хотите, и что может произойти с организмом, когда вы бросите пить водку. По его словам, хоть поначалу будет непросто, уже через месяц головной мозг полностью очистится от этанола и продуктов его распада, через два — восстановится иммунитет. А вот для полного восстановления внутренних органов понадобится не меньше года.