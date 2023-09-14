Вино, водка или пиво: из-за какого алкоголя сердце и печень быстрее обрастают жиром

Висцеральный жир — тот, что образуется вокруг внутренних органов человека, — самый опасный для здоровья, в отличие от подкожного. Именно этот жир провоцирует развитие самых тяжелых и смертельных болезней. Доказано, что риск инфаркта миокарда намного выше у человека, чье сердце окутано толстым слоем жировой ткани.
Ученые американской Медицинской школы Уэйк-Форест нашли убедительную связь между частым употреблением алкоголя и накоплением жира вокруг жизненно важных органов — печени и сердца. Причем многое зависит от того, какое именно спиртное вы предпочитаете. Исследование опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.
Как проводился эксперимент
В поле зрения ученых попали 6,5 тысячи здоровых людей в возрасте от 45 до 84 лет. Их разделили на группы в зависимости от того, как часто они употребляют алкоголь: малопьющие, умеренно пьющие, сильно выпивающие или злоупотребляющие. В отдельные категории попали абсолютные трезвенники и бывшие алкоголики.
Далее испытуемых просвечивали на КТ — так с максимальной точностью определяли наличие и количество скопившегося вокруг внутренних органов жирового слоя.
Результаты удивили
Исследование показало, что у тех участников исследования, кто злоупотребляет алкоголем, наблюдается значительно более высокий уровень жировой прослойки вокруг сердца и печени, чем у тех, кто не пьет вовсе.
«Интересно, что меньше всего ожирели эти органы у тех, кто пьет очень мало спиртного или в умеренных дозах», — отметил один из авторов исследования — доктор Ричард Казибве, пишет издание
Что вреднее — водка, пиво или вино?
Рассмотрев конкретные алкогольные напитки, эксперты обнаружили, что вино оказалось наименее вредным по сравнению с крепкими спиртными напитками и пивом. Возможно, объясняется это наличием в вине полезных полифенолов.
«Есть и другое объяснение, — говорит ученый. — Возможно, любители вина ведут более здоровый образ жизни, чем любители крепкого алкоголя».
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
Внутренний жир как риск для здоровья
«Исследования показывают, что избыток жира в организме увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы, яичников, печени, толстой кишки и поджелудочной железы, —
Снижайте риски
Ранее врач Александр Умнов объяснил, как снизить риски после употребления спиртного, если полностью отказываться от него вы не хотите, и что может произойти с организмом, когда вы бросите пить водку. По его словам, хоть поначалу будет непросто, уже через месяц головной мозг полностью очистится от этанола и продуктов его распада, через два — восстановится иммунитет. А вот для полного восстановления внутренних органов понадобится не меньше года.