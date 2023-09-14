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Вино, водка или пиво: из-за какого алкоголя сердце и печень быстрее обрастают жиром

Пьянство способствует накоплению опасного жира вокруг внутренних органов, особенно сердца и печени. Ученым даже удалось выяснить, какой алкоголь в этом смысле вреднее. «Доктор Питер» прочитал исследование.

14 сентября 20232
вино алкоголь польза вред
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iStockphoto

Висцеральный жир — тот, что образуется вокруг внутренних органов человека, — самый опасный для здоровья, в отличие от подкожного. Именно этот жир провоцирует развитие самых тяжелых и смертельных болезней. Доказано, что риск инфаркта миокарда намного выше у человека, чье сердце окутано толстым слоем жировой ткани.

Ученые американской Медицинской школы Уэйк-Форест нашли убедительную связь между частым употреблением алкоголя и накоплением жира вокруг жизненно важных органов — печени и сердца. Причем многое зависит от того, какое именно спиртное вы предпочитаете. Исследование опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Как проводился эксперимент

В поле зрения ученых попали 6,5 тысячи здоровых людей в возрасте от 45 до 84 лет. Их разделили на группы в зависимости от того, как часто они употребляют алкоголь: малопьющие, умеренно пьющие, сильно выпивающие или злоупотребляющие. В отдельные категории попали абсолютные трезвенники и бывшие алкоголики.

Далее испытуемых просвечивали на КТ — так с максимальной точностью определяли наличие и количество скопившегося вокруг внутренних органов жирового слоя.

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Результаты удивили

Исследование показало, что у тех участников исследования, кто злоупотребляет алкоголем, наблюдается значительно более высокий уровень жировой прослойки вокруг сердца и печени, чем у тех, кто не пьет вовсе.

«Интересно, что меньше всего ожирели эти органы у тех, кто пьет очень мало спиртного или в умеренных дозах», — отметил один из авторов исследования — доктор Ричард Казибве, пишет издание Earth.

Что вреднее — водка, пиво или вино?

Рассмотрев конкретные алкогольные напитки, эксперты обнаружили, что вино оказалось наименее вредным по сравнению с крепкими спиртными напитками и пивом. Возможно, объясняется это наличием в вине полезных полифенолов.

«Есть и другое объяснение, — говорит ученый. — Возможно, любители вина ведут более здоровый образ жизни, чем любители крепкого алкоголя».

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Внутренний жир как риск для здоровья

«Исследования показывают, что избыток жира в организме увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы, яичников, печени, толстой кишки и поджелудочной железы, — поясняет врач, профессор Оксана Драпкина. — Наиболее опасным считается висцеральное ожирение, маркером которого является увеличение объема талии. Когда жир скапливается в брюшной полости, в организме развивается субклиническое хроническое воспаление, ведущее к повреждению ДНК. Сама же избыточная жировая ткань начинает выделять гормоны, стимулирующие рост клеток».

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Снижайте риски

Ранее врач Александр Умнов объяснил, как снизить риски после употребления спиртного, если полностью отказываться от него вы не хотите, и что может произойти с организмом, когда вы бросите пить водку. По его словам, хоть поначалу будет непросто, уже через месяц головной мозг полностью очистится от этанола и продуктов его распада, через два — восстановится иммунитет. А вот для полного восстановления внутренних органов понадобится не меньше года.

Автор текста:Анна Майская
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