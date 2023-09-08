Если совет не пить вам не подходит: врач назвал 5 способов снизить вред от водки

« Проблема не в алкоголе, а в одержимости. Это когда без алкоголя все в жизни теряет смысл и такой человек попадает в петлю: жить, чтобы пить, а пить, чтобы жить, — считает врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Даже если пить много, но при этом твои мысли крутятся не вокруг вопроса, где раздобыть следующую дозу, а заняты чем-либо другим, то, скорее всего, такой человек не болен алкоголизмом. Да, он любит выпить, но он не одержим этим, в его жизни много других мини-игр, и алкоголь в них занимает только часть. У одержимого же организующая мысль — это всегда алкоголизация, а уже потом все остальное. Без алкоголя неинтересно».