Если совет не пить вам не подходит: врач назвал 5 способов снизить вред от водки

Способ «не пить», чтобы не было похмелья, самый эффективный. Это признают все: и ученые, и врачи, и сами любители алкоголя. Но бывает, что отказаться от спиртного нет возможности — не хочется объясняться с друзьями или родными, слушать шуточки и подколы. В этом случае стоит предпринять все меры, чтобы избежать проблем со здоровьем после употребления горячительных напитков.
Врач объяснил, какие способы помогут не опьянеть сильно и не подорвать здоровье важнейших органов — сердца, печени, желудка и мозга — после вечерних возлияний.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
Поможет йод
«Употребляйте за несколько дней до вечеринки со спиртным продукты, богатые йодом, — советует врач Александр Умнов. — Йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя. Хорошо активирует фермент алкогольдегидрогеназу, разрушающий спирт, витамин В6».
Разгрузите ЖКТ
«Если вы собираетесь выпить спиртное, разгрузите ЖКТ ферментами поджелудочной железы, — продолжает эксперт. — Хорошо работает и янтарная кислота, она ускоряет метаболизм алкоголя. Работу печени поддержит соединение аргинина и глутаминовой кислоты, которые предупреждают снижение выработки алкогольдегидрогеназы. Выведению вредных веществ также способствует прием активированного угля».
В любом случае перед приемом любых препаратов необходима консультация врача, который подберет подходящие именно вам варианты и дозировку.
Поешьте
«Перед застольем необходимо хоть немного наполнить желудок, чтобы снизить риск раннего опьянения и даже отравления, — советует Александр Умнов. — Хороший вариант — немного рисовой каши, пара вареных яиц и хороший кусок сливочного масла. Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло будет препятствовать быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка».
Не миксуйте и много пейте
«В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины, — рассказывает врач. — Пейте залпом: в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта. Не закусывайте алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже также ударит по организму. Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда — это двойной удар по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков».
А чтобы сгладить мочегонный эффект водки, пейте достаточное количество жидкости без газа.
Зеленый чай в помощь
«После застолья, чтобы почистить печень, ешьте больше овощей во всех видах, овсяную или гречневую кашу, нежирное вареное мясо, кисломолочные продукты, — говорит Александр Умнов. — Также полезны сливочное масло, компот, кисель. Ешьте небольшими порциями, 5-6 раз в день. Пейте зеленый чай, он улучшит работу желудочно-кишечного тракта. А физическая нагрузка ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя».
«Если ты много пьешь — ты алкоголик?»
Врач-терапевт объяснил, в чем разница между алкоголиком и просто любящим «это дело» человеком.
«Проблема не в алкоголе, а в одержимости. Это когда без алкоголя все в жизни теряет смысл и такой человек попадает в петлю: жить, чтобы пить, а пить, чтобы жить, —
Но важно помнить, что алкоголиком стать может каждый, а тот, кто пьет много, имеет повышенный риск, резюмирует доктор.