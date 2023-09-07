Но и это еще не все. Количество сперматозоидов у грызунов, которые подверглись воздействию вейпа, сократилось . Для сравнения: у подопытных самцов из первой группы было 98,5 миллиона сперматозоидов на миллилитр, у тех, кто столкнулся с паром от электронных сигарет, — 95,1 миллиона на миллилитр. Впрочем, у грызунов, которых подвергли воздействию табака, дела были еще хуже: у них были самые маленькие яички, а количество сперматозоидов на миллилитр составило 89 миллионов.