Электронные сигареты изначально рекламировались как гаджет, который поможет бросить курить. Да и сейчас многие уверены, что вейпы безопаснее привычного табака. Однако в последнее время появляется все больше исследований, которые показывают, что это далеко не так.
Например, исследователи из Турции проверили, как электронные сигареты влияют на мужскую фертильность. Спойлер: ничего хорошего они не выяснили. Результаты их работы опубликованы в издании
Чтобы сравнить, как обычные и электронные сигареты влияют на мочеполовую систему, ученые провели серию опытов на грызунах. Они использовали крыс линии Wistar. 24 особи поделили на три группы, одна из них выполнила роль контрольной. После этого каждое животное подвергли воздействию или паров от электронной сигареты, или обычного дыма от табака.
Важно отметить, что для вейпов использовали жидкость с пропиленгликолем и растительным глицерином, содержащую 0,6 миллиграмма никотина на миллилитр, без других добавок для вкуса или запаха.
После этого у грызунов проверили уровень котинина в моче, массу яичек и отношение их веса к массе тела, количество и подвижность сперматозоидов, гистологию яичек и биохимические показатели. После этого результаты сравнили с показателями контрольной группы.
В итоге оказалось, что у грызунов, на которых воздействовали дымом от традиционных сигарет и паром от вейпа, уменьшились яички, деформировались семенные канальцы. Также ученые зафиксировали разделение и отмирание половых клеток и клеток Сертоли. В некоторых случаях исследователи также зафиксировали прекращение отделения половых клеток, образование некроза, фиброза и атрофии. Кроме того, обследование показало повышение уровня маркеров окислительного стресса.
Но и это еще не все. Количество сперматозоидов у грызунов, которые подверглись воздействию вейпа, сократилось. Для сравнения: у подопытных самцов из первой группы было 98,5 миллиона сперматозоидов на миллилитр, у тех, кто столкнулся с паром от электронных сигарет, — 95,1 миллиона на миллилитр. Впрочем, у грызунов, которых подвергли воздействию табака, дела были еще хуже: у них были самые маленькие яички, а количество сперматозоидов на миллилитр составило 89 миллионов.