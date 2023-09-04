Большинство смертей можно было бы предотвратить, если бы люди не страдали от вредных привычек, правильно питались и вели здоровый образ жизни. В целом на работу сердца влияет не так много веществ. И если их употребление строго ограничить или полностью исключить, сердце останется здоровым дольше. О том, какие именно продукты и вещества подрывают работу сердечно-сосудистой системы, рассказала Ольга Уланкина, эксперт лаборатории «Гемотест».
Акушер-гинеколог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Проблема — в образе жизни
Основная причина развития сердечно-сосудистых заболеваний — не наследственность или генетические факторы, а неправильный образ жизни. Курение, употребление алкоголя, любовь к кофеину, сладостям, соленой, жирной пище — то, что ежегодно провоцирует смерть миллионов людей по всему миру.
«Этанол, входящий в состав алкогольных напитков, никотин, вредные трансжиры, сахар и кофеин негативно влияют на работу сердца и состояние сосудов, мешают нормальному обмену веществ и работе внутренних органов. Все это приводит к развитию хронических нарушений», — объяснила врач.
Бросай курить, вставай на лыжи
Курение — один из главных факторов, провоцирующих сбои в работе сердца. Под влиянием никотина, который попадает в организм вместе с табачным дымом или паром от различных курительных смесей, ускоряется сердцебиение, повышается артериальное давление, а в крови увеличивается концентрация веществ, которые участвуют в образовании тромбов.
Вдыхание продуктов горения дополнительно усугубляет ситуацию: кровь хуже переносит кислород, из-за чего страдают органы и ткани. Все это провоцирует нарушение обмена веществ и отложение на стенках кровеносных сосудов холестериновых бляшек — препятствий для нормального кровотока, которые в один момент могут перекрыть просвет артерии и привести к инсульту или инфаркту.
Вопреки распространенным заблуждениям, вредно не только активное, но и пассивное курение. У некурящих людей, которые часто находятся в компании курильщиков, также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в «сопутствующем» сигаретном дыме концентрация вредных веществ, химических канцерогенов и продуктов горения даже выше, чем в «первичном» дыме, который проходит через фильтр и попадает в легкие курящего.
«Поэтому отсутствия вредной привычки для безопасности собственного сердца недостаточно. Если человек не курит, ему следует в принципе избегать мест, где курят другие», — объяснила врач.
Любой алкоголь вредит
Употребление спиртных напитков также влияет на сердечно-сосудистую систему. В их состав входит этиловый спирт, или этанол. Это действующее вещество любого алкогольного напитка. Этанол угнетает работу нервной системы, затрудняет мыслительный процесс, но вызывает чувство расслабления и эйфорию и может улучшить эмоциональное состояние человека. Однако этанол также обладает наркотическим действием и очень токсичен.
Этанол — это яд, который разрушает клетки крови, замедляет сердцебиение, вызывает спазм сосудов, негативно влияет на обмен веществ и состояние внутренних органов. Также он нарушает работу нейронов в головном мозге и провоцирует их гибель. Особенно сильно от алкоголя страдают клетки печени, которые расщепляют этанол на безопасные составляющие. Как следствие, начинает развиваться атеросклероз, повышается артериальное давление, возникает серьезный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«В связи с тем, что этанол содержится в любых спиртных напитках, полезного алкоголя или безопасной его дозы не существует. В любом количестве этиловый спирт токсичен. И если у человека есть возможность не употреблять его — лучше так и сделать», — рассказала эксперт.
Жиры тоже вредят, но не все
Еще один враг здорового сердца — трансжиры. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые получают промышленным способом при преобразовании жидких жиров в твердые. Также они содержатся в некоторых видах пищи — выпечке, фабричных тортах и кексах, крекерах и хрустящих снеках — и получаются в ходе химических реакций. Например, при чрезмерном нагревании растительного масла во время жарки пищи на сковороде или во фритюре. Трансжиры провоцируют повышение уровня холестерина в крови и способствуют развитию атеросклероза. По оценкам ВОЗ, трансжиры ежегодно провоцируют более 500 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
В компании с сахаром
Однако вредные жиры поступают в организм человека с продуктами не сами по себе, а в компании, например с сахаром, солью и «быстрыми» углеводами. Они нарушают обмен веществ, могут спровоцировать ожирение и появление сахарного диабета. В комбинации с высоким уровнем холестерина такие заболевания — особо опасный фактор, который буквально убивает сердечно-сосудистую систему.
Отличный пример вредной для сердца пищи — фастфуд. Это калорийная жирная пища с большим количеством соли и сахара. Но есть и более безобидные варианты — например, большое количество жареного мяса в рационе. Оно само по себе содержит небольшое количество трансжиров, но при жарке на масле их становится еще больше.
«Однако и без жиров организм существовать и функционировать не может. Поэтому лучше отдавать предпочтение поли- и мононенасыщенным жирам. Они не провоцируют атеросклероз, а, напротив, снижают риск его развития. Полезные жиры содержатся, например, в авокадо, жирной красной рыбе и оливковом масле холодного отжима», — резюмировала Ольга Уланкина.