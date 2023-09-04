Еще один враг здорового сердца — трансжиры. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые получают промышленным способом при преобразовании жидких жиров в твердые. Также они содержатся в некоторых видах пищи — выпечке, фабричных тортах и кексах, крекерах и хрустящих снеках — и получаются в ходе химических реакций. Например, при чрезмерном нагревании растительного масла во время жарки пищи на сковороде или во фритюре. Трансжиры провоцируют повышение уровня холестерина в крови и способствуют развитию атеросклероза . По оценкам ВОЗ, трансжиры ежегодно провоцируют более 500 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.