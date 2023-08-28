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The Lancet: перед остановкой сердца у мужчин и женщин появляются совершенно разные симптомы

Ученые в США выяснили, что у мужчин и женщин отличаются признаки надвигающейся остановки сердца. Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Lancet Digital Health.

28 августа 2023
сердце
Источник:
iStockphoto

Исследователи Института сердца Шмидта, ведущего центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии США, обнаружили, что 50% пациентов за 24 часа до остановки сердца испытывали предупреждающие симптомы. Правда, у мужчин и женщин эти признаки отличались. Выводы ученых опубликованы в рецензируемом журнале The Lancet Digital Health.

Предупреждающие сигналы

«Шансов выжить при внезапной остановке сердца чуть больше нуля, но если вовремя спрогнозировать это состояние, обратив внимание на предупреждающие симптомы, то можно спасти тысячи жизней, — заявили в своем исследовании кардиологи. — Пациенты будут знать об опасных признаках и вовремя обращаться за медицинской помощью».

Важно понимать, что остановка сердца — это не то же самое, что сердечный приступ. Она не связана с закупоркой артерии тромбом.

В исследовании оценивались данные о здоровье 1672 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет, которые по информации служб неотложной медицинской помощи поступили в больницу с внезапной остановкой сердца.

Ученые выяснили, что за несколько часов до потери функции сердца люди испытывали несколько симптомов — более десятка. Оказалось, что у мужчин и женщин они были разными.

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Мужское/женское

Наиболее выраженным симптомом надвигающейся внезапной остановки сердца у женщин была одышка, тогда как у мужчин чаще наблюдалась боль в груди.

Но есть и общие признаки: и у мужчин, и у женщин проявлялись учащенное сердцебиение, судорожная активность и состояние похожее на грипп, отмечают исследователи.

«Мы надеемся, что в дальнейшем появятся новые исследования, которые изучат все симптомы в сочетании с другими признаками, которые помогут лучше прогнозировать внезапную остановку сердца», — отметил доктор Сумит Чью из Института сердца Шмидта. 

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Гендерный парадокс

Ранее глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова объяснила, что симптомы заболеваний сердца у женщин отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины. По ее словам, «гендерный парадокс» приводит к тому, что и результат оперативных вмешательств у женщин чаще оказывается хуже, чем у мужчин. Существуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.

По словам академика, очень важна своевременная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 10-летний риск летального исхода гораздо выше у курящих мужчин и женщин, имеющих высокое давление и высокий холестерин.

Автор текста:Анна Майская
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