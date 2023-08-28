The Lancet: перед остановкой сердца у мужчин и женщин появляются совершенно разные симптомы

Ранее глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова объяснила, что симптомы заболеваний сердца у женщин отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины. По ее словам, «гендерный парадокс» приводит к тому, что и результат оперативных вмешательств у женщин чаще оказывается хуже, чем у мужчин . Существуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.