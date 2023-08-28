The Lancet: перед остановкой сердца у мужчин и женщин появляются совершенно разные симптомы

Исследователи Института сердца Шмидта, ведущего центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии США, обнаружили, что 50% пациентов за 24 часа до остановки сердца испытывали предупреждающие симптомы. Правда, у мужчин и женщин эти признаки отличались. Выводы ученых опубликованы в рецензируемом журнале
Предупреждающие сигналы
«Шансов выжить при внезапной остановке сердца чуть больше нуля, но если вовремя спрогнозировать это состояние, обратив внимание на предупреждающие симптомы, то можно спасти тысячи жизней, — заявили в своем исследовании кардиологи. — Пациенты будут знать об опасных признаках и вовремя обращаться за медицинской помощью».
Важно понимать, что остановка сердца — это не то же самое, что сердечный приступ. Она не связана с закупоркой артерии тромбом.
В исследовании оценивались данные о здоровье 1672 пациентов в возрасте от 18 до 85 лет, которые по информации служб неотложной медицинской помощи поступили в больницу с внезапной остановкой сердца.
Ученые выяснили, что за несколько часов до потери функции сердца люди испытывали несколько симптомов — более десятка. Оказалось, что у мужчин и женщин они были разными.
Мужское/женское
Наиболее выраженным симптомом надвигающейся внезапной остановки сердца у женщин была одышка, тогда как у мужчин чаще наблюдалась боль в груди.
Но есть и общие признаки: и у мужчин, и у женщин проявлялись учащенное сердцебиение, судорожная активность и состояние похожее на грипп,
«Мы надеемся, что в дальнейшем появятся новые исследования, которые изучат все симптомы в сочетании с другими признаками, которые помогут лучше прогнозировать внезапную остановку сердца», — отметил доктор Сумит Чью из Института сердца Шмидта.
Гендерный парадокс
Ранее глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова объяснила, что симптомы заболеваний сердца у женщин отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины. По ее словам, «гендерный парадокс» приводит к тому, что и результат оперативных вмешательств у женщин чаще оказывается хуже, чем у мужчин. Существуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.
По словам академика, очень важна своевременная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 10-летний риск летального исхода гораздо выше у курящих мужчин и женщин, имеющих высокое давление и высокий холестерин.