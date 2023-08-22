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Уролог Гадзиян назвал 4 ежедневные привычки, которые могут погубить почки

Чтобы навредить почкам, необязательно сидеть все время на холодном или подхватить какую-то инфекцию. Плохо сказаться могут вполне безобидные на первый взгляд вещи, которые многие из нас делают изо дня в день.

24 августа 2023
почки вредные привычки
Источник:
iStockphoto

Роль почек не сводится только к выделительной функции. От них также зависит наше артериальное давление, процесс кроветворения. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, почки — настоящие трудяги в организме. Только за одни сутки через этот парный орган фильтруется около 150 литров первичной мочи.

Но, как напомнил уролог, их потенциал не безграничен. Особенно если у человека есть привычки, которые могут серьезно вредить почкам. Врач перечислил четыре распространенных.

Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, к.м.н.

1. Увлекаться диетами

По словам специалиста, резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. Кроме того, использование мочегонных препаратов в попытке избавиться от лишнего веса может даже довести до почечной недостаточности

2. Долго терпеть

Привычка откладывать поход в туалет «по-маленькому» из-за спешки или работы тоже вредна для наших почек. Как объяснил доктор, когда мочевой пузырь накапливает 250-350 мл мочи, привычка терпеть может спровоцировать рефлюкс — заброс мочи обратно в почки, а также застой мочи в верхних мочевых путях. В итоге это приводит к развитию воспаления.

3. Пить много кофе

Умеренное употребление кофе полезно, это показывают многие исследования. По словам Марка Гадзияна, например, доказана роль этого напитка в профилактике мочекаменной болезни. А вот злоупотребление кофе может привести к обратному эффекту — перегрузке почечной ткани. За счет своего мочегонного эффекта кофеин заставляет почки работать в усиленном режиме.

4. Вести сидячий образ жизни

Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови. При такой работе уролог советует по возможности выполнять небольшие физические упражнения каждый час. Это будет полезно не только для почек и в целом заставит вас чувствовать себя здоровее и бодрее.

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Другие вредные привычки

О них рассказывал ранее уролог Юрий Бахарев. По словам специалиста, для почек вредно:

  • злоупотреблять алкоголем;

  • курить;

  • увлекаться сладкой газировкой;

  • поздно ложиться спать;

  • пить мало воды;

  • злоупотреблять обезболивающими;

  • пересаливать еду;

  • увлекаться самолечением и переносить инфекции на ногах.

В зоне риска даже молодежь

Заработать серьезные проблемы с почками и даже хроническую почечную недостаточность, которая требует проведения гемодиализа или пересадки органа, можно и в молодом возрасте.

Как рассказывали ранее в Мариинской больнице, в листе ожидания на пересадку почки в этом стационаре состояли около сотни петербуржцев. Из них каждому третьему — от 20 до 35 лет. По словам врачей, причин, почему в таком молодом возрасте может развиться хроническая почечная недостаточность, много. Одна из частых — обыкновенная ангина. Она может дать такое грозное осложнение, как гломерулонефрит — заболевание, при котором поражаются почечные клубочки (гломерулы).

Автор текста:Анастасия Романова
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