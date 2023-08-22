Уролог Гадзиян назвал 4 ежедневные привычки, которые могут погубить почки

Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови. При такой работе уролог советует по возможности выполнять небольшие физические упражнения каждый час. Это будет полезно не только для почек и в целом заставит вас чувствовать себя здоровее и бодрее.