Уролог Гадзиян назвал 4 ежедневные привычки, которые могут погубить почки

Роль почек не сводится только к выделительной функции. От них также зависит наше артериальное давление, процесс кроветворения. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, почки — настоящие трудяги в организме. Только за одни сутки через этот парный орган фильтруется около 150 литров первичной мочи.
Но, как напомнил уролог, их потенциал не безграничен. Особенно если у человека есть привычки, которые могут серьезно вредить почкам. Врач перечислил четыре распространенных.
1. Увлекаться диетами
По словам специалиста, резкая потеря веса, дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. Кроме того, использование мочегонных препаратов в попытке избавиться от лишнего веса может даже довести до почечной недостаточности
2. Долго терпеть
Привычка откладывать поход в туалет «по-маленькому» из-за спешки или работы тоже вредна для наших почек. Как объяснил доктор, когда мочевой пузырь накапливает 250-350 мл мочи, привычка терпеть может спровоцировать рефлюкс — заброс мочи обратно в почки, а также застой мочи в верхних мочевых путях. В итоге это приводит к развитию воспаления.
3. Пить много кофе
Умеренное употребление кофе полезно, это показывают многие исследования. По словам Марка Гадзияна, например, доказана роль этого напитка в профилактике мочекаменной болезни. А вот злоупотребление кофе может привести к обратному эффекту — перегрузке почечной ткани. За счет своего мочегонного эффекта кофеин заставляет почки работать в усиленном режиме.
4. Вести сидячий образ жизни
Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови. При такой работе уролог советует по возможности выполнять небольшие физические упражнения каждый час. Это будет полезно не только для почек и в целом заставит вас чувствовать себя здоровее и бодрее.
Другие вредные привычки
О них рассказывал ранее уролог Юрий Бахарев. По словам специалиста, для почек вредно:
злоупотреблять алкоголем;
курить;
увлекаться сладкой газировкой;
поздно ложиться спать;
пить мало воды;
злоупотреблять обезболивающими;
пересаливать еду;
увлекаться самолечением и переносить инфекции на ногах.
В зоне риска даже молодежь
Заработать серьезные проблемы с почками и даже хроническую почечную недостаточность, которая требует проведения гемодиализа или пересадки органа, можно и в молодом возрасте.
Как рассказывали ранее в Мариинской больнице, в листе ожидания на пересадку почки в этом стационаре состояли около сотни петербуржцев. Из них каждому третьему — от 20 до 35 лет. По словам врачей, причин, почему в таком молодом возрасте может развиться хроническая почечная недостаточность, много. Одна из частых — обыкновенная ангина. Она может дать такое грозное осложнение, как гломерулонефрит — заболевание, при котором поражаются почечные клубочки (гломерулы).