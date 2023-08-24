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Природные статины: 6 продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от того, какую еду вы предпочитаете есть на регулярной основе. Узнайте, какая пища пойдет вам на пользу.

24 августа 20231
растительное масло повышает холестерин
Источник:
iStockphoto

Контролировать уровень холестерина поможет грамотная диета. Диетолог Энджи Джефферсон рассказал, какие продукты стоит добавить тем, кто переживает о здоровье сердца и сосудов.

Признаки высокого уровня холестерина в крови

  • Болезненные ощущения и чувство покалывания в руках и ногах.

  • Частые головные боли в области затылка.

  • Небольшие желтые бляшки, которые появляются на верхних и нижних веках, во внутренних уголках глаз и не только.

Важно помнить: очень часто это состояние долгое время не дает специфических симптомов. Лучший способ понять, все ли с вами в порядке, — сдать анализ.

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В первую очередь обратите на продукты с растительными стеролами и станолами. По химическому составу эти вещества похожи на холестерин, и при этом они способны блокировать всасывание холестерина из кишечника. Для эффекта нужно получать 3 грамма соединений в день.

Найти их можно в бобовых, например в фасоли и горохе. Важно помнить: стеролы и станолы не накапливаются в теле, поэтому продукты с ними нужно есть регулярно.

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Также эксперт советует полюбить овес и ячмень. В этих крупах есть растворимая гелеобразующая клетчатка — бета-глюкан, который связывается с холестерином и желчными кислотами во время пищеварения.

«Овес, ячмень и продукты, приготовленные из них, могут помочь снизить уровень холестерина при условии, что они содержат не менее 1 г бета-глюкана на порцию», — предупреждает диетолог.

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Кроме того, снизить уровень холестерина помогут орехи и соя. Как отмечает Энджи, орехи и соевые продукты богаты белком, клетчаткой, минералами и растительными соединениями, полезными для сердца. Однако в орехах довольно много калорий, поэтому эксперт советует есть не больше горсти, пишет издание Express.

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Кроме того, есть смысл некоторые продукты из своего меню убрать или хотя бы сократить их потребление:

  • колбасы и жирное мясо;

  • масло;

  • сало;

  • сливки и твердый сыр;

  • торты и печенье;

  • пищу, содержащую кокосовое или пальмовое масло.

О том, какие еще полезные привычки позволят снизить уровень вредного холестерина в крови, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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