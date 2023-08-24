Природные статины: 6 продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Контролировать уровень холестерина поможет грамотная диета. Диетолог Энджи Джефферсон рассказал, какие продукты стоит добавить тем, кто переживает о здоровье сердца и сосудов.
Признаки высокого уровня холестерина в крови
Болезненные ощущения и чувство покалывания в руках и ногах.
Частые головные боли в области затылка.
Небольшие желтые бляшки, которые появляются на верхних и нижних веках, во внутренних уголках глаз и не только.
Важно помнить: очень часто это состояние долгое время не дает специфических симптомов. Лучший способ понять, все ли с вами в порядке, — сдать анализ.
В первую очередь обратите на продукты с растительными стеролами и станолами. По химическому составу эти вещества похожи на холестерин, и при этом они способны блокировать всасывание холестерина из кишечника. Для эффекта нужно получать 3 грамма соединений в день.
Найти их можно в бобовых, например в фасоли и горохе. Важно помнить: стеролы и станолы не накапливаются в теле, поэтому продукты с ними нужно есть регулярно.
Также эксперт советует полюбить овес и ячмень. В этих крупах есть растворимая гелеобразующая клетчатка — бета-глюкан, который связывается с холестерином и желчными кислотами во время пищеварения.
«Овес, ячмень и продукты, приготовленные из них, могут помочь снизить уровень холестерина при условии, что они содержат не менее 1 г бета-глюкана на порцию», — предупреждает диетолог.
Кроме того, снизить уровень холестерина помогут орехи и соя. Как отмечает Энджи, орехи и соевые продукты богаты белком, клетчаткой, минералами и растительными соединениями, полезными для сердца. Однако в орехах довольно много калорий, поэтому эксперт советует есть не больше горсти, пишет издание
Кроме того, есть смысл некоторые продукты из своего меню убрать или хотя бы сократить их потребление:
колбасы и жирное мясо;
масло;
сало;
сливки и твердый сыр;
торты и печенье;
пищу, содержащую кокосовое или пальмовое масло.
О том, какие еще полезные привычки позволят снизить уровень вредного холестерина в крови, можно узнать ЗДЕСЬ.