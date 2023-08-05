Вот почему летом обостряется желчнокаменная болезнь: врач назвала главную причину

Желчнокаменная болезнь — одна из самых распространенных патологий органов пищеварения. В ее лечении принимают участие гастроэнтерологи, терапевты и хирурги. Заболевание развивается из-за нарушения обмена холестерина и билирубина, из-за этого образуются камни в желчном пузыре и желчных протоках.
Часто желчнокаменная болезнь дает о себе знать именно летом. Почему так, «Доктору Питеру» объяснила Юлия Зотова, врач-гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чаще у женщин, чем у мужчин
Причин образования камней множество, и они до сих пор изучаются. Известно, что большую роль в этом играют наследственный фактор и нарушение обмена холестерина. Риск развития желчнокаменной болезни выше у женщин, чем у мужчин. Ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, длительный прием лекарственных препаратов (антибиотики) способствуют формированию камней в желчных путях. Клинические симптомы заболевания: периодическая приступообразная боль в правом подреберье, тошнота, рвота, желтуха кожи и склер.
Лето — пора обострений
Летом часто возникает обострение желчнокаменной болезни, так как это время отпусков, пикников на природе, выездов на дачу с шашлыками и барбекю. В отпуске мы, как правило, расслабляемся и забываем о диете. Если отдыхаем в отеле, то день начинаем с яичницы, сыра, сосисок, кетчупа и майонеза в придачу. На обед и ужин — мясо, котлеты, картофель фри, бургеры и обязательно десерт — пирожное или мороженое.
В перерыве между приемами пищи — различные газированные напитки и алкогольные коктейли. Во время прогулки по городу — перекус уличной едой с множеством приправ и специй. Шашлык на природе, жареные колбаски на костре также могут стать виновниками обострения. Однако все перечисленные блюда противопоказаны при ЖКБ.
Сильные раздражители из пищи
Нарушение питания приводит к стимуляции желудочно-кишечного тракта, увеличению выработки желчи, движению камней и впоследствии — закупорке желчных протоков. Это может вызвать обострение и развитие воспаления желчевыводящих путей — холецистит, холангит. При этом появляются сильная постоянная боль в правом боку с распространением в правое плечо, рвота, повышение температуры тела до 38 ℃. Аппетит отсутствует, самочувствие плохое.
Как поставить диагноз
Для диагностики желчнокаменной болезни рекомендуется сдать следующие анализы:
общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и С-реактивный белок — для оценки воспалительной реакции в организме;
биохимический анализ крови на следующие показатели: холестерин, ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), триглицериды — маркеры обмена холестерина в организме, по результатам которых можно определить состав желчных камней;
ГГТ (гамма-глутаминтрансфераза) — фермент, который повышается при поражении печеночных клеток, дискинезии желчного пузыря;
ЩФ (щелочная фосфатаза) — увеличение ее уровня происходит при воспалительных изменениях в печени;
АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — печеночные ферменты, умеренное их повышение указывает на воспаление в печени.
Какие процедуры нужно пройти
УЗИ органов брюшной полости, в которое входят ультразвуковое обследование печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы, покажет форму и размеры органов, состояние стенки желчного пузыря и желудка, наличие камней (конкрементов), показатели кровотока.
Обзорная рентгенография брюшной полости -ьпозволяет обнаружить камни в желчном пузыре.
Диета — основа лечения
В лечении желчнокаменной болезни основную роль играет диета. Рекомендуется исключить жирную пищу, копчености, жареные блюда, ограничить простые углеводы (хлебобулочные изделия, выпечка, пирожные) и молочные продукты (молоко, сливочное масло). Необходимо ограничить различные бульоны и супы, из напитков исключить кофе, какао, алкоголь. Калорийность рациона должна быть умеренной, примерно 2500 ккал в сутки, количество приемов пищи — 5-6 раз в день.
Дробный прием пищи регулирует моторику желчевыводящей системы, способствует опорожнению желчного пузыря. Разрешается употреблять нежирные сорта мяса (курица, индейка) и рыбы, кисломолочные продукты: йогурт, нежирный творог. Рекомендуется включать в рацион продукты с пищевыми волокнами: овощи, фрукты, фасоль, чечевицу. Также нужно обращать внимание на питьевой режим, употребление воды должно быть около 2 литров в день. Вода уменьшает концентрацию и улучшает отток желчи.
Помимо диеты применяется консервативное или хирургическое лечение. Консервативная терапия направлена на уменьшение воспаления и растворение камней с помощью лекарственных препаратов. Хирургическое лечение заключается в удалении желчного пузыря.