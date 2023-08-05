Вот почему летом обостряется желчнокаменная болезнь: врач назвала главную причину

Летом часто возникает обострение желчнокаменной болезни, так как это время отпусков, пикников на природе, выездов на дачу с шашлыками и барбекю. В отпуске мы, как правило, расслабляемся и забываем о диете. Если отдыхаем в отеле, то день начинаем с яичницы, сыра, сосисок, кетчупа и майонеза в придачу. На обед и ужин — мясо, котлеты, картофель фри, бургеры и обязательно десерт — пирожное или мороженое.