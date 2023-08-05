Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Вот почему летом обостряется желчнокаменная болезнь: врач назвала главную причину

Боль в правом боку, горечь во рту и тошнота после застолья на даче или поездки на море — такие симптомы летом появляются нередко. Причина — обострение проблем с желчным пузырем.

5 августа 2023
Почему летом обостряется желчнокаменная болезнь
Источник:
iStockphoto

Желчнокаменная болезнь — одна из самых распространенных патологий органов пищеварения. В ее лечении принимают участие гастроэнтерологи, терапевты и хирурги. Заболевание развивается из-за нарушения обмена холестерина и билирубина, из-за этого образуются камни в желчном пузыре и желчных протоках.

Часто желчнокаменная болезнь дает о себе знать именно летом. Почему так, «Доктору Питеру» объяснила Юлия Зотова, врач-гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Юлия Зотова
Эпидемиология

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Чаще у женщин, чем у мужчин

Причин образования камней множество, и они до сих пор изучаются. Известно, что большую роль в этом играют наследственный фактор и нарушение обмена холестерина. Риск развития желчнокаменной болезни выше у женщин, чем у мужчин. Ожирение, сахарный диабет, заболевания печени, длительный прием лекарственных препаратов (антибиотики) способствуют формированию камней в желчных путях. Клинические симптомы заболевания: периодическая приступообразная боль в правом подреберье, тошнота, рвота, желтуха кожи и склер.

Читайте также

Лето — пора обострений

Летом часто возникает обострение желчнокаменной болезни, так как это время отпусков, пикников на природе, выездов на дачу с шашлыками и барбекю. В отпуске мы, как правило, расслабляемся и забываем о диете. Если отдыхаем в отеле, то день начинаем с яичницы, сыра, сосисок, кетчупа и майонеза в придачу. На обед и ужин — мясо, котлеты, картофель фри, бургеры и обязательно десерт — пирожное или мороженое.

В перерыве между приемами пищи — различные газированные напитки и алкогольные коктейли. Во время прогулки по городу — перекус уличной едой с множеством приправ и специй. Шашлык на природе, жареные колбаски на костре также могут стать виновниками обострения. Однако все перечисленные блюда противопоказаны при ЖКБ.

Сильные раздражители из пищи

Нарушение питания приводит к стимуляции желудочно-кишечного тракта, увеличению выработки желчи, движению камней и впоследствии — закупорке желчных протоков.  Это может вызвать обострение и развитие воспаления желчевыводящих путей — холецистит, холангит. При этом появляются сильная постоянная боль в правом боку с распространением в правое плечо, рвота, повышение температуры тела до 38 ℃. Аппетит отсутствует, самочувствие плохое.

Читайте также

Как поставить диагноз

Для диагностики желчнокаменной болезни рекомендуется сдать следующие анализы:

  • общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и С-реактивный белок — для оценки воспалительной реакции в организме;

  • биохимический анализ крови на следующие показатели: холестерин, ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), триглицериды — маркеры обмена холестерина в организме, по результатам которых можно определить состав желчных камней;

  • ГГТ (гамма-глутаминтрансфераза) — фермент, который повышается при поражении печеночных клеток, дискинезии желчного пузыря;

  • ЩФ (щелочная фосфатаза) — увеличение ее уровня происходит при воспалительных изменениях в печени;

  • АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — печеночные ферменты, умеренное их повышение указывает на воспаление в печени.

Какие процедуры нужно пройти

  • УЗИ органов брюшной полости, в которое входят ультразвуковое обследование печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы, покажет форму и размеры органов, состояние стенки желчного пузыря и желудка, наличие камней (конкрементов), показатели кровотока.

  • Обзорная рентгенография брюшной полости -ьпозволяет обнаружить камни в желчном пузыре.

Читайте также

Диета — основа лечения

В лечении желчнокаменной болезни основную роль играет диета. Рекомендуется исключить жирную пищу, копчености, жареные блюда, ограничить простые углеводы (хлебобулочные изделия, выпечка, пирожные) и молочные продукты (молоко, сливочное масло). Необходимо ограничить различные бульоны и супы, из напитков исключить кофе, какао, алкоголь. Калорийность рациона должна быть умеренной, примерно 2500 ккал в сутки, количество приемов пищи — 5-6 раз в день.

Дробный прием пищи регулирует моторику желчевыводящей системы, способствует опорожнению желчного пузыря. Разрешается употреблять нежирные сорта мяса (курица, индейка) и рыбы, кисломолочные продукты: йогурт, нежирный творог. Рекомендуется включать в рацион продукты с пищевыми волокнами: овощи, фрукты, фасоль, чечевицу. Также нужно обращать внимание на питьевой режим, употребление воды должно быть около 2 литров в день. Вода уменьшает концентрацию и улучшает отток желчи.

Помимо диеты применяется консервативное или хирургическое лечение. Консервативная терапия направлена на уменьшение воспаления и растворение камней с помощью лекарственных препаратов. Хирургическое лечение заключается в удалении желчного пузыря.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Гастроэнтерология