Как работает желчный пузырь у человека

Желчный пузырь — это своеобразный резервуар для хранения образовывающейся в печени желчи, необходимой для переваривания жиров. Именно в этом пузыре она накапливается и концентрируется и при необходимости передается в пищеварительный тракт.

Работа желчного пузыря может нарушиться по самым разным причинам — из-за стресса, гормональных расстройств, строгих диет и неправильного питания (когда вы делаете большие перерывы между приемами пищи), злоупотребления алкоголем, беременности, ожирения.

Какими же симптомами проявит себя сбой в желчном? Объяснил врач.