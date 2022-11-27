Как работает желчный пузырь у человека
Желчный пузырь — это своеобразный резервуар для хранения образовывающейся в печени желчи, необходимой для переваривания жиров. Именно в этом пузыре она накапливается и концентрируется и при необходимости передается в пищеварительный тракт.
Работа желчного пузыря может нарушиться по самым разным причинам — из-за стресса, гормональных расстройств, строгих диет и неправильного питания (когда вы делаете большие перерывы между приемами пищи), злоупотребления алкоголем, беременности, ожирения.
Какими же симптомами проявит себя сбой в желчном? Объяснил врач.
Как болит желчный — симптомы, говорящие о проблемах
— О том, что сбоит желчный и есть проблемы с оттоком желчи, могут говорить несколько признаков, — рассказывает врач-диетолог Руслан Алиев. — Стоит обратиться к врачу, если вы обнаружите у себя 1–2 нижеописанных симптома:
тупая боль в правом подреберье;
запоры или понос;
хроническая усталость, сонливость;
постоянный кожный зуд;
частая отрыжка;
неприятный запах изо рта;
горечь во рту;
желтый цвет кожи и белков глаз.
— Важно знать, что отток желчи можно наладить в любом возрасте и чувствовать себя энергично, — обращает внимание доктор. — Это возможно при помощи очищения и естественного самовосстановления организма без таблеток.
Характерная боль
Ранее врач Лопатина рассказала, что боль при дискинезии желчного пузыря и желчных путей имеет очень характерные особенности — она возникает в правом подреберье или в верхних отделах живота, может отдавать под правую лопатку или в нижние грудные позвонки. Эта боль быстро нарастает и длится больше 30 минут. Повторяться она может не обязательно каждый день — с различными интервалами, возможно, и ночью. Такая боль не уменьшается при смене положения тела, не проходит после приема антацидов после похода в туалет по большому. Иногда боль сопровождается тошнотой и рвотой.
детский и взрослый врач-гастроэнтеролог Lahta Clinic, аспирант лаборатории эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера».
Как наладить работу желчного
— За правильную работу желчного пузыря отвечает гормон холецитокинин, — рассказала врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина. — Если он вырабатывается в норме, проблем с желчным нет. Если же его недостаточно, то простимулировать выработку холецитокинина вполне возможно без таблеток — просто съесть полезные жиры или белковую пищу. Например, салат, заправленный растительным маслом, или горсть орехов. Гормон начинает вырабатываться в ответ на поступление из желудка белков и жиров.
Стоит обратить внимание, что жиры должны составлять около 25–30 процентов суточной калорийности, но лишь около 10% из них — на не очень полезные насыщенные — это мясо, колбаса, молочные продукты. Остальные 15–20% надо восполнять за счет ненасыщенных жиров. Их источники — это полезные растительные масла, оливки, авокадо, рыба, орехи.
Какие анализы сдать для диагностики проблем с желчным
Анализ крови
Он может показать наличие желчных кислот в сыворотке крови. Это самый главный маркер застоя желчи. Косвенно о проблемах с желчным может сказать и повышенный холестерин в крови.
УЗИ органов брюшной полости
Врач посмотрит на состояние печени, желчных протоков, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки. Непосредственно в желчном на УЗИ видно нарушения в строении органа, осадок, хлопья, взвесь и камни.