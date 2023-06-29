У вас есть не больше 6 часов: когда приступ желчной колики становится угрожающим жизни

Желчнокаменная болезнь — мучительная и опасная, боли могут быть настолько сильными, что лишат сна и покоя, а выход один — операция по удалению желчного пузыря. Врачи уже давно заметили, что среди пациентов хирургических стационаров, которые экстренно или в плановом порядке поступают на операцию холецистэктомии, преобладают женщины.
По данным статистики, камни различного размера и количества в желчном пузыре есть примерно у каждого седьмого человека в мире. При этом чаще других их обнаруживают у женщин детородного возраста, то есть относительно молодых, не имеющих серьезных проблем со здоровьем и даже хорошо питающихся. О том, как гендерные различия влияют на риск заболеть и можно ли предупредить патологию, «Доктору Питеру» рассказала врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Врач-хирург лаборатории «Гемотест»
Камни в желчном — распространенная проблема
Желчнокаменная болезнь, или камни в желчном пузыре, — достаточно распространенное состояние. Зачастую люди о нем не догадываются, пока камень не перекроет желчный проток. Считается, что женщины страдают желчнокаменной болезнью в 2–3 раза чаще мужчин.
Решающую роль в гендерной предрасположенности к желчнокаменной болезни играет женский половой гормон эстроген. Причем риск заболеть увеличивается во время беременности, когда в организме женщины происходит настоящий гормональный всплеск, а также на фоне приема оральных контрацептивов. Под воздействием эстрогена в желчи увеличивается содержание холестерина, она становится более литогенной, то есть способной к камнеобразованию. Однако с возрастом различия в заболеваемости мужчин и женщин сглаживаются. Соотношение риска развития желчнокаменной болезни у женщин и мужчин составляет:
в возрасте 30–39 лет — 2,9:1;
в возрасте 40–49 лет — 1,6:1;
в возрасте 50–59 лет — 1,2:1.
Какими могут быть камни
Размеры камней могут быть самыми разными. Некоторые не больше песчинки, другие сравнимы с шариком для пинг-понга. Симптомы желчнокаменной болезни могут появляться задолго до формирования камней, однако обычно они выражены слабо. Нестерпимая боль (желчная колика) возникает, если камни перекрывают отток желчи из желчного пузыря или протоков, а также при воспалении. В таких случаях нередко развивается желтуха.
Желчная колика как первый звоночек
В типичных случаях желчная колика развивается через 1–1,5 часа после употребления жирного или жареного, а также если человек съел непривычно большой объем пищи после длительного ограничения. Боль быстро нарастает и может длиться от пары минут до нескольких часов, большинство людей описывают ее как постоянную, распирающую.
Болит обычно в подложечной области и правом подреберье, болезненность может ощущаться также под правой лопаткой, в межлопаточном пространстве, на уровне нижних грудных позвонков, в правом плече и шее.
«Приступы колики могут иметь стертый характер и повторяться достаточно часто. Но если боль сохраняется более 6 часов, возникает риск развития воспаления желчного пузыря — острого холецистита. В этом случае нужно немедленно звонить в скорую», — предупреждает Нина Зубова.
Камни могут быть и без симптомов
Бессимптомные камни в желчном пузыре обычно не нуждаются в лечении, человеку рекомендуют регулярно посещать врача, чтобы контролировать состояние. Если симптомы усиливаются, специалист может назначить операцию.
«Если желчнокаменная болезнь никак не беспокоит человека, то врачи обычно выбирают выжидательную тактику. В этом случае риск ухудшения состояния или развития осложнений низкий. Второй и наиболее распространенный вариант лечения — холецистэктомия, операция по удалению желчного пузыря. Она безопасна и не влияет на пищеварительный процесс в будущем», — рассказывает хирург.
Полностью защитить себя от образования камней в желчном пузыре невозможно, однако можно снизить риски.
Что сделать для профилактики
Для профилактики желчнокаменной болезни следует работать с факторами риска появления камней и сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом второго типа, ожирением, метаболическим синдромом. Для этого достаточно поддерживать здоровый вес и сбалансированно питаться. Общая калорийность рациона должна быть умеренной, а приемы пищи — небольшими и частыми: 5–6 раз в день с перерывами не более 4–5 часов, за исключением ночи.
В план питания следует включить продукты, богатые клетчаткой: свежие фрукты, овощи, зелень, злаки — зерновой хлеб, овес, коричневый рис, отруби), бобовые. Из мясных продуктов лучше выбирать те, что содержат мало жира: курицу, индейку (без кожи), нежирную рыбу. Кисломолочные продукты также следует покупать нежирные, а от молочных по возможности отказаться. Кроме того, необходимо ограничить употребление жареного, копченого, острого, выпечки и кондитерских изделий.
«Немаловажно добавить регулярную физическую активность, чтобы предотвратить набор лишнего веса», — уточняет врач.