У вас есть не больше 6 часов: когда приступ желчной колики становится угрожающим жизни

По данным статистики, камни различного размера и количества в желчном пузыре есть примерно у каждого седьмого человека в мире. При этом чаще других их обнаруживают у женщин детородного возраста, то есть относительно молодых, не имеющих серьезных проблем со здоровьем и даже хорошо питающихся. О том, как гендерные различия влияют на риск заболеть и можно ли предупредить патологию, «Доктору Питеру» рассказала врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.