«Я в отношениях уже 9 месяцев. Раньше мы были лучшими друзьями. В начале апреля он взял паузу, а потом написал, что нам нужно закончить отношения, потому что его чувства угасают, он очень устал от всего, что происходит вокруг: все друзья резко от него отвернулись, с родителями и на учебе проблемы. Мне было очень больно.
Еще через пару дней мне приходит сообщение от него. Он рассказал, что его дедушка и бабушка интересуются, как мои дела и когда мы снова приедем. После такого постоянного общения в Сети мы встретились. При встрече он брал меня за руки, обнимал, целовал в волосы, вел себя так, словно мы в отношениях. Он даже отпустил пару шуток, что нам надо возобновить наш роман. А потом и вовсе признался в любви.
Я согласилась. На что мужчина ответил, что его чувства не так сильны, как были. Он буквально находится в апатии, а я будто «высасываю последние силы», и поэтому все так происходит. Я видела, как человек искренен и как ему тяжело сейчас.
Он говорит, что чувствует: если отпустит, то не сможет больше вернуть, что со мной ему хорошо и комфортно. Он не хочет, чтоб я была еще чьей-то. После этого долгого разговора очень крепко обнял и поцеловал. А после сказал «спасибо». Я не знаю, чем помочь и как понять, что происходит…»
Полина, 21 год
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Благодарю за такой откровенный рассказ о столь тяжелой ситуации в вашей жизни. Вы спрашиваете, чем помочь и как понять, что происходит? Но не уточняете, кому помочь. Поэтому сразу отвечу, что в подобной ситуации важно сосредоточиться на себе.
Описанная вами ситуация очень напоминает орбитинг - когда романтический партнер то вдруг исчезает из поля видимости, то появляется вновь. Это напоминает эмоциональные качели, когда партнер, то влюблен, то остыл, то нежен, то жесток, напоминает поведение человека с тревожно-избегающей привязанностью. Такие люди и хотят близости, и боятся ее.
Чем бы на самом деле ни являлось происходящее с молодым человеком, вы можете позаботиться лишь о себе. Любой из вариантов, любой ответ на ваш вопрос, почему так происходит, разве уймет страдания в вашей душе? Допустим, он взрослел в абьюзивных отношениях и у него вправду тревожно-избегающий тип привязанности. Вы можете вернуться в прошлое и исправить его детство или подростковый возраст? Нет. Только он сам.
То, что происходит по отношению к вам — эмоциональное насилие. Скорее всего, без всякой осознанности и понимания со стороны молодого человека. Поэтому стоит начать с честного разговора и признаться ему в своих чувствах. Например: «Я испытываю сильную душевную боль и грусть от того, что произошло между нами, как теплые отношения вмиг были прерваны. Я испытываю к тебе нежные чувства, поэтому прошу откровенно объяснить, как ты видишь наши отношения дальше». Это примерная формулировка в «я-посланиях», когда вы говорите о себе и своих переживаниях, не переходя на личности, не обвиняя партнера. Учитывайте, что ваш молодой человек просто может не осознавать мотивы собственного поведения. И чем ему тогда помочь? Пусть сходит к психологу, либо сходите вместе.
Чем помочь себе?
Сначала понять, чего конкретно вы хотите от ваших отношений, и озвучить свое видение. Понимаю, звучит просто, но реализовать будет страшно и трудно. Поэтому нужен ресурс, внутренний запас сил и энергии. Где его взять? В самопринятии, в поддержке искренних людей вокруг, в понимании личных смыслов и ценностей, также в физических упражнениях — попробуйте, например, йогу. Будет полезно понять собственный тип привязанности и/или свойственную схему мышления и поведения (через схема-терапию Джеффри Янга, например), чтобы не влипнуть в разрушительные отношения.
Да, вы были друзьями. Но в жизни каждого человека есть возрастной кризис, когда часть друзей «отваливается». Почему? Разные интересы, разные смыслы и жизненные ценности. Это нормальный процесс. Дружба не всегда становится надежным фундаментом счастливых романтических или семейных отношений.