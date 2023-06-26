То, что происходит по отношению к вам — эмоциональное насилие. Скорее всего, без всякой осознанности и понимания со стороны молодого человека. Поэтому стоит начать с честного разговора и признаться ему в своих чувствах. Например: «Я испытываю сильную душевную боль и грусть от того, что произошло между нами, как теплые отношения вмиг были прерваны. Я испытываю к тебе нежные чувства, поэтому прошу откровенно объяснить, как ты видишь наши отношения дальше». Это примерная формулировка в «я-посланиях», когда вы говорите о себе и своих переживаниях, не переходя на личности, не обвиняя партнера. Учитывайте, что ваш молодой человек просто может не осознавать мотивы собственного поведения. И чем ему тогда помочь? Пусть сходит к психологу, либо сходите вместе.