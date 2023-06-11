Похитители счастья: психолог назвала 6 предметов в доме, от которых портится настроение

Дома так хочется чувствовать себя уютно и расслабленно, но иногда даже в самом комфортном, казалось бы, интерьере появляются вещи, которые могут испортить настроение.
Что это за предметы и как исправить ситуацию, рассказала психолог.
Психолог лаборатории «Гемотест»
Эти предметы в доме портят настроение
Рабочие документы на видном месте, особенно в местах отдыха, таких как кухня, спальня.
«Это то, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Они возвращают наше внимание на сложные задачи и стрессовые рабочие ситуации, не давая расслабиться, — объяснила „Доктору Питеру“ психолог, врач-эксперт Валерия Рыжик. — Постарайтесь держать документы в порядке и не перед глазами. Лучше найти для них отдельный стеллаж или хранить в ящике стола».
Большое количество зеркал в доме.
«Если регулярно заглядывать в зеркала и выискивать недостатки собственной внешности, то низкая самооценка и плохое настроение не заставят себя долго ждать», — предупреждает эксперт.
Увядшие цветы.
«Сами по себе растения — прекрасное украшение интерьера, — говорит Валерия Рыжик. — Но если они засохли, почернели или облетели, скорее всего, это скажется на настроении, так как цветы у нас ассоциируются с витальностью — способностью жить, расти и развиваться».
Эксперт рекомендует тщательно ухаживать за зелеными питомцами, завести неприхотливые растения или вообще отказаться от цветов в доме, если ни сил, ни времени следить за ними нет.
Сломанные вещи.
«Если в доме их накопилось слишком много, то у человека может появиться ощущение, что и в жизни у него сплошные неполадки. Безусловно, оптимизма это не прибавляет, — объясняет Валерия Рыжик. — Справиться с проблемой не так сложно. Действительно полезные вещи лучше отремонтировать. А испорченные предметы или откровенный хлам можно без зазрения совести выбросить, освободив пространство в доме».
Вещи, несущие тяжелые воспоминания.
«Это могут быть вещи бывших партнеров, если вы еще эмоционально не отпустили расставание, или какие-то конфликтные ситуации, предметы, напоминающие о тяжелом периоде жизни или тяжелом событии, — говорит психолог. — С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами. А если это что-то маленькое, то, может быть, даже закопать».
Разбросанные или скомканные вещи
«Хаотичные скопления одежды в вашем доме иногда могут годами ждать своего часа, — объясняет эксперт. — При этом беспорядок в вещах со временем порождает ощущение беспорядка и в жизни. Чтобы этого не допустить, стоит набраться сил, включить подходящую музыку и разобрать завалы и шкафы. Чаще всего это занимает намного меньше времени, чем кажется на первый взгляд».