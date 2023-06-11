Похитители счастья: психолог назвала 6 предметов в доме, от которых портится настроение

Сломанные вещи.

«Если в доме их накопилось слишком много, то у человека может появиться ощущение, что и в жизни у него сплошные неполадки. Безусловно, оптимизма это не прибавляет, — объясняет Валерия Рыжик. — Справиться с проблемой не так сложно. Действительно полезные вещи лучше отремонтировать. А испорченные предметы или откровенный хлам можно без зазрения совести выбросить, освободив пространство в доме».