Как заставить себя есть меньше сладкого: 8 правил от эндокринолога Павловой

Уменьшите объем сладкого, при этом изменив его качество. Ешьте только вкусное и качественное, а «крупный жанр» — пирожные и тортики — только на днях рождения и свадьбах.

Привычным сладким для себя сделайте фрукты и сезонные ягоды. Их можно есть каждый день. Например, стакан ягод после завтрака или обеда и 1 фрукт после завтрака или обеда.

Если очень хочется шоколада, съешьте один кусочек горького (5 граммов). Но не просто проглотите, а положите этот кусочек за щеку и медленно рассасывайте, не запивая горячим напитком, иначе он быстро смоет сладость, и вы не сможете наесться одной долькой.

Используйте вместо сахара для чая и кофе сахарозаменители — стевию, сукралозу. Тростниковый сахар, мед, сиропы топинамбура, агавы, фруктоза не подойдут, это полноценные углеводные продукты.

Больше спите. Качественный сон уменьшает тягу к сладкому и в целом уменьшает чувство голода. Спать желательно ложиться не позднее 23 часов, а на сон отводить не менее 7-8 часов.

Пейте воду с долькой лимона. Кислый вкус может обмануть рецепторы, а вода всегда полезна.

Погуляйте 10-15 минут. Если вдруг появилась острая тяга к сладкому, выйдите на улицу — смена деятельности перепрограммирует мозг и заставит его отвлечься от желания быстрых углеводов.