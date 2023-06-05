Как заставить себя есть меньше сладкого: 8 правил от эндокринолога Павловой

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, полностью от сладостей отказываться не надо. Во-первых, это действительно трудно выполнить на практике. А во-вторых, в какой-то степени даже вредно.
«Ведь быстрые углеводы несут не только энергию, но и удовольствие, а это элемент уменьшения каждодневного стресса. Просто сладости не должны быть основной радостью в жизни. И еще один очень важный аспект: если исключить полностью все углеводы, часть белка в организме пойдет на углеводы. А это уже не самый хороший расход белка», —
А уменьшить количество сладкого в своем рационе — цель достижимая и весьма полезная во всех отношениях. Лучше это делать постепенно.
Зухра Павлова перечислила восемь правил, которые помогут справиться с этой непростой, но все же выполнимой задачей.
Уменьшите объем сладкого, при этом изменив его качество. Ешьте только вкусное и качественное, а «крупный жанр» — пирожные и тортики — только на днях рождения и свадьбах.
Привычным сладким для себя сделайте фрукты и сезонные ягоды. Их можно есть каждый день. Например, стакан ягод после завтрака или обеда и 1 фрукт после завтрака или обеда.
Если очень хочется шоколада, съешьте один кусочек горького (5 граммов). Но не просто проглотите, а положите этот кусочек за щеку и медленно рассасывайте, не запивая горячим напитком, иначе он быстро смоет сладость, и вы не сможете наесться одной долькой.
Используйте вместо сахара для чая и кофе сахарозаменители — стевию, сукралозу. Тростниковый сахар, мед, сиропы топинамбура, агавы, фруктоза не подойдут, это полноценные углеводные продукты.
Больше спите. Качественный сон уменьшает тягу к сладкому и в целом уменьшает чувство голода. Спать желательно ложиться не позднее 23 часов, а на сон отводить не менее 7-8 часов.
Пейте воду с долькой лимона. Кислый вкус может обмануть рецепторы, а вода всегда полезна.
Погуляйте 10-15 минут. Если вдруг появилась острая тяга к сладкому, выйдите на улицу — смена деятельности перепрограммирует мозг и заставит его отвлечься от желания быстрых углеводов.
Ешьте сладкое только в первой половине дня, до 15 часов, и в качестве десерта после основных приемов пищи. Так оно не вызовет резкого скачка уровня сахара в крови. Вечером активность инсулиновых рецепторов максимально высокая, поэтому употребление сладкого вечером вреднее, чем утром или днем.
Иногда за сильной тягой к определенным продуктам, в том числе к сладким, могут стоят какие-то проблемы в организме, дефицит определенных веществ. Чего может не хватать организму, если часто хочется конфету или пирожное, читайте ЗДЕСЬ. Есть также и продукты, которые могут помочь при «сахарной ломке», — о них читайте ЗДЕСЬ.