При сахарном диабете нельзя сладкое. Почему это всего лишь миф, объяснила врач

Когда человек узнает о своем диагнозе — сахарном диабете, последующая жизнь кажется ему сложной и безрадостной. Большинство уверены в том, что при этой патологии нужны очень строгие ограничения в питании — полный запрет на сладости, десерты, многие фрукты и часть привычной пищи.
Однако если в прошлом веке примерно так и было, то сегодня подходы к лечению и коррекции питания диабетиков сильно изменились. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», как необходимо перестроить свой рацион людям с диабетом и почему диеты и полный отказ от сладкого бесполезны.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Диабет — особая патология
Сахарный диабет — целая группа патологий, объединенных одним общим критерием — повышением уровня сахара в крови. Это влияет на метаболизм всего организма, от углеводного до белкового и жирового, а также на водно-солевой обмен. Но врачи сегодня говорят о том, что диабет — это не болезнь, а образ жизни. То есть определенные коррективы в привычной жизни, формирование новых привычек могут помочь в коррекции уровня глюкозы крови.
Согласно медицинскому определению, сахарным диабетом называют группу эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения углеводов из-за дефицита инсулина или нарушения его работы в организме. В результате в крови повышается уровень глюкозы, которая постепенно разрушает стенки сосудов и может привести к нарушению функции почек и сердца, гибели нервных клеток. Но такие осложнения можно предотвратить. Главное — соблюдать рекомендации врача по лечению и перестроить рацион.
Не стоит верить всему, что говорят
С сахарным диабетом связано много заблуждений и мифов. Например, существует мнение, что при этом заболевании пациент должен соблюдать очень строгую диету и полностью отказаться от углеводов в рационе. Но на самом деле жесткие ограничения в питании могут принести больше вреда, чем пользы. Это было доказано многочисленными исследованиями, которые проводились в разных странах мира.
Долгое время бытовало мнение, что при диабете необходимо минимизировать употребление углеводов и полностью исключить из своего рациона сладкое. Однако современные рекомендации эндокринологов и диетологов не столь категоричны. В норме углеводы составляют большую часть рациона — это 45–60%, и отказаться от них полностью не получится.
Следует учитывать, что диабет — хроническое заболевание, а значит, длительное ограничение в употреблении каких-либо продуктов рано или поздно может привести к срыву и перееданию. Поэтому врачи призывают в целом перестроить свой рацион и сделать его более здоровым.
«Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих „быстрые“ углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно, например цельнозерновые макароны, бурый рис», — рассказывает Екатерина Кашух.
Жиры стоит ограничить, но не исключить
Также при диабете рекомендуется ограничить употребление жирной пищи. В первую очередь это касается жиров животного происхождения и трансжиров, которые используются в выпечке. Кстати, избыток в рационе выпечки повышает риск набрать лишний вес, что только усугубит течение диабета. Но эта рекомендация справедлива для любого человека, который следит за своим здоровьем. При этом полного запрета для людей с диабетом и здесь нет: время от времени можно позволить себе картошку фри или круассан. Главное — не лакомиться ими каждый день и не переедать.
Жестких запретов нет
Фактически запретных продуктов при сахарном диабете любого типа нет. Это не значит, что болеющий человек не должен придерживаться ограничений. Его задача — самостоятельно или с помощью врача грамотно построить свой рацион, исходя из тяжести диабета и уровня сахара в крови. Любимые «запретные» продукты также могут быть включены в него в разумных количествах, отмечает эксперт.
Для предотвращения последствий сахарного диабета недостаточно вводить запреты на отдельные продукты — это бесполезно и психологически сложно для любого человека. Необходимо проводить комплексную работу с нарушением пищевого поведения. Человеку важно не только понимать, в каком количестве он может позволить себе съесть тот или иной продукт, но и выстроить более здоровые отношения с едой в целом: не стремиться снять стресс за счет переедания, не использовать еду как вознаграждение и так далее. В этом наряду с эндокринологом и диетологом может помочь психолог.