При сахарном диабете нельзя сладкое. Почему это всего лишь миф, объяснила врач

Также при диабете рекомендуется ограничить употребление жирной пищи. В первую очередь это касается жиров животного происхождения и трансжиров, которые используются в выпечке. Кстати, избыток в рационе выпечки повышает риск набрать лишний вес, что только усугубит течение диабета. Но эта рекомендация справедлива для любого человека, который следит за своим здоровьем. При этом полного запрета для людей с диабетом и здесь нет: время от времени можно позволить себе картошку фри или круассан. Главное — не лакомиться ими каждый день и не переедать.