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Исследование Университета Тафтса: именно эти несладкие популярные продукты вызывают диабет

Сахарный диабет, вопреки распространенному мнению, может настигнуть не только любителей сладкого. Есть и другие пищевые привычки, которые существенно повышают риск столкнуться с этой опасной болезнью.

19 апреля 20232
Симптомы сахарного диабета
Источник:
IStockpoto

Не стоит недооценивать важность здорового питания. Очень многие болезни, способные свести человека в могилу, нередко развиваются именно из-за безответственного отношения к еде.

Так, ученые Университета Тафтса в США установили: именно несбалансированный рацион стал причиной развития диабета второго типа в 70% случаев. Причем речь не о людях, которые просто ели слишком много сладкого, все намного интереснее.

Симптомы диабета второго типа:

  • слабость;

  • чрезмерная утомляемость;

  • сухость во рту;

  • постоянная жажда;

  • зуд кожи и слизистых;

  • вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;

  • перед глазами периодически появляется «туман»;

  • вы стали резко терять или набирать вес.

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В рамках исследования ученые проанализировали данные из 184 стран, полученные в период с 1990 по 2018 год. Авторы работы рассмотрели 11 пищевых факторов, связанных с повышенным риском диабета второго типа: недостаток цельнозерновых продуктов, переизбыток рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса и другие.

В результате оказалось, что самым значительным фактором и главной причиной развития диабета стало потребление углеводов низкого качества. Кроме того, ученые установили, что диабет вызывает любовь к переработанному мясу: колбаса, бекон и салями повышают риски. Также среди вредных привычек авторы работы выделяют любовь к сладким лимонадам и подслащенным фруктовым сокам.

В 39% случаев диабет диагностировали у людей, которые ели слишком мало фруктов, некрахмалистых овощей, орехов и семян.

Интересно, что в регионах, где основу традиционной кухни как раз составляет картофель и мясо, исследователи заметили самый большой процент новых случаев диабета второго типа, связанного с неправильным питанием. В число этих стран попали, например, Польша и Россия. Кроме того, высокие уровни заболеваемости зафиксировали в Латинской Америке: в этих краях любят сладкие напитки и едят слишком мало цельного зерна.

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Кстати

А что если у человека есть диабет первого типа, но он не обращает внимания на тревожные симптомы и не лечится? О том, что будет происходить с его организмом, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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