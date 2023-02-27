Эта врожденная аномалия может появиться у мальчиков, чьи матери страдают от гипертонии и диабета

Один из 250 мальчиков рождается с врожденной аномалией уретры — гипоспадией. При этом заболевании мочеиспускательный канал у младенца располагается анатомически неверно, а также наблюдается аномалия анатомического строения пениса.

О том, как выявляется это заболевание, с какими болезнями матери связано, как проходит лечение, рассказывает детский хирург, уролог-андролог.