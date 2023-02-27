Эта врожденная аномалия может появиться у мальчиков, чьи матери страдают от гипертонии и диабета

Один из 250 мальчиков рождается с врожденной аномалией уретры — гипоспадией. При этом заболевании мочеиспускательный канал у младенца располагается анатомически неверно, а также наблюдается аномалия анатомического строения пениса.
О том, как выявляется это заболевание, с какими болезнями матери связано, как проходит лечение, рассказывает детский хирург, уролог-андролог.
Диагностика
— Родители и даже педиатры не сразу могут распознать гипоспадию у новорожденного мальчика, — объяснил «Доктору Питеру» детский хирург Виталий Чертюк. — Именно поэтому так важен плановый осмотр грудничка у хирурга, когда малышу исполнился 1 месяц. На приеме у этого профильного доктора в первые месяцы жизни мальчика это заболевание выявляется чаще всего. Врач может выявить:
аномальное расположение отверстия мочеиспускательного канала, искривление полового члена;
дисплазию крайней плоти — нарушение строения тканей, органов или частей тела с упрощением их структуры и деформацией клеток;
гипоплазию крайней плоти — недоразвитие тканей.
Факторы риска и причины гипоспадии
— По последним данным Всемирной организации здравоохранения, рост числа врожденных пороков развития, включая гипоспадию, может быть связан с изменением климата, — объясняет врач. — Но не последнюю роль в развитии аномалии уретры у мальчиков играет и здоровье матери. Так, в группе риска малыши, рожденные женщинами, у которых во время беременности были диагностированы ожирение, диабет и гипертония.
Хирург отмечает, что также причиной гипоспадии могут быть преждевременные роды, низкий вес ребенка при рождении и наследственность — ее доля составляет 4-10%.
Лечение
— Единственный способ лечения гипоспадии — хирургическая коррекция, которая помогает избежать осложнений. Оптимальный возраст для операции — от 6 до 18 месяцев, — рассказывает Виталий Чертюк. — Операцию проводит хирург-гипоспадиолог, специализирующийся на такого рода заболеваниях.
В зависимости от тяжести состояния операция может проводиться в один или два этапа с интервалом в шесть месяцев. В послеоперационный период ребенок должен находиться с катетером до 10 дней, отмечает врач.
— Важно вовремя диагностировать заболевание, — обращает внимание хирург. — Понимание рисков и знание подходящих вариантов лечения помогут предотвратить возможные осложнения и обеспечить здоровое развитие детей, страдающих гипоспадией.