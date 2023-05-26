«У меня диабет»: диетолог Фиппс назвала продукты, которые она ест для снижения сахара

«Я стараюсь не есть простой белый рис, а коричневый употребляю в небольших количествах, — говорит диетолог Мэри Эллен Фиппс. — Хотя считается, что углеводов в буром рисе меньше, на самом деле их почти так же много, как и в белом. И клетчатки в нем недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на уровень сахара в крови. Поэтому, когда мне хочется риса, я не запрещаю его себе, а просто добавляю к нему побольше овощей и белка. Так, отличный вариант для меня — рис с грибами. Это прекрасный источник белка, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты».