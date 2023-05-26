«У меня диабет»: диетолог Фиппс назвала продукты, которые она ест для снижения сахара

Диабет — это диагноз, но не приговор. Если контролировать уровень сахара, выбирать правильные продукты и принимать препараты, прописанные доктором, можно жить с этим заболеванием долгие годы.
Врач, сама уже много лет страдающая от диабета первого типа, объясняет, что диабетикам даже необязательно вычеркивать из рациона углеводы, есть способ употреблять их без вреда для здоровья и не провоцируя скачки сахара.
Диетолог рассказала, какие блюда ест сама и какие продукты старается заменить в рационе.
Диетолог, нутрициолог, автор книги рецептов для диабетиков, блогер
Правила питания от диетолога с диабетом
«Я живу с диабетом первого типа уже более тридцати лет, —
Пять блюд для снижения сахара
Макароны с овощами
«Если налегать на макароны, уровень сахара неизбежно подскочит, — предупреждает врач. — Но если добавить к ним овощи — брокколи, кабачок, зеленую фасоль, болгарский перец, то подъем глюкозы не будет сильным. Это еще и отличный способ увеличить потребление клетчатки и витаминов. Причем можно использовать вполне бюджетные замороженные овощные смеси. Сначала прогреть их на сковороде, добавив еще и полезный для диабетиков лук, как доказано — снижающий сахар, а потом уже смешать их с макаронами. Только следите за размером порции».
Рис с грибами
«Я стараюсь не есть простой белый рис, а коричневый употребляю в небольших количествах, — говорит диетолог Мэри Эллен Фиппс. — Хотя считается, что углеводов в буром рисе меньше, на самом деле их почти так же много, как и в белом. И клетчатки в нем недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на уровень сахара в крови. Поэтому, когда мне хочется риса, я не запрещаю его себе, а просто добавляю к нему побольше овощей и белка. Так, отличный вариант для меня — рис с грибами. Это прекрасный источник белка, в котором содержатся все незаменимые аминокислоты».
Клетчатка в грибах помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови. Только помните, что грибов в блюде должно быть больше, чем риса, предупреждает эксперт.
Выпечка из миндальной, кокосовой или овсяной муки
«Я люблю выпечку, но использую не белую пшеничную муку, повышающую глюкозу в крови, а муку из миндаля, кокоса или овсяную, — рассказывает диетолог. — Один из моих любимых приемов — использовать смесь миндальной и овсяной муки. Это не так дорого. Полученная смесь содержит меньше углеводов и больше клетчатки и белка, чем пшеничная мука. А еще это очень вкусно. Главное, не добавлять в выпечку сахар, иначе вся польза сойдет на нет».
Сухие завтраки с отрубями
«Не лучший выбор для диабетика есть на завтрак кукурузные хлопья, воздушные зерна или „подушечки“, в которых содержится огромное количество сахара, — объясняет Мэри Эллен Фиппс. — Но если хорошо поискать, то и в магазинах можно найти вполне здоровые варианты сухих завтраков, в которых больше клетчатки и белка, чем в обычных. Например, мой выбор — хлопья с отрубями. В них около 5 г клетчатки на порцию и мало углеводов, что делает их более полезными».
А еще в отрубях есть магний, цинк, железо и кальций. Они ускоряют обменные процессы, происходящие в организме.
Фрукты с низким содержанием сахара
«Многие диабетики уверены: фрукты для них под строгим запретом, но это не так. Нет причин исключать фрукты из рациона, боясь скачков сахара, просто надо выбирать правильные, — говорит диетолог. — Я предпочитаю фрукты с низким содержанием сахара: зеленые яблоки, ягоды, киви, цитрусовые. Арбуз тоже хорош, если употреблять его в умеренных количествах. Одна чашка нарезанного кубиками арбуза содержит менее 10 г сахара. Если же вы фанат бананов или манго, то и их иногда есть можно — вместе с сыром, натуральным йогуртом или орехами.