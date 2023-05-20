Несладкая болезнь: 6 звезд, которые живут с сахарным диабетом

От хронических болезней никто не застрахован. Конечно, у более обеспеченных людей больше возможностей для поддержания здорового образа жизни, однако деньги все равно не дают абсолютной защиты от недугов.
Например, есть немало известных людей, которые страдают от сахарного диабета и, несмотря на тяжелый диагноз, добились успеха и славы.
Алла Пугачева
Примадонна российской эстрады откровенно рассказала о своем недуге еще в 2010 году. Священник предложил звезде выпить церковного вина, однако из-за болезни Пугачевой пришлось отказаться.
Кроме того, звезда рассказывала, что ее похудение также связано с приемом препаратов от диабета. Одной из причин болезни певица называла неправильное питание. Сейчас 74-летняя звезда тщательно следит за рационом.
Михаил Боярский
Актер театра и кино, певец, прославившийся ролью Д’Артаньяна в советской экранизации романа Дюма «Три мушкетера», уже много лет борется с диабетом. Как рассказывал сам Боярский, первые признаки болезни он заметил во время съемок в Германии: появилась сильная, неутолимая жажда, начались проблемы со зрением. Сейчас у актера наступила стадия зависимости от инсулина. Врачи рекомендуют ему правильно питаться и отказаться от вредных привычек, однако заядлый курильщик признается, что так и не смог этого сделать.
Александр Семчев
Семчев был полным мужчиной с юности, набирать вес он начал в 23 года. Вскоре режиссеры стали использовать его комплекцию как фактуру. В какой-то момент он весил около 200 кг. На фоне этого у звезды начались проблемы со здоровьем. Появился сахарный диабет второго типа, до начала похудения уровень глюкозы в крови достигал 17 ммоль на литр. Тогда, по признанию самого Семчева, он перешел «с аквариумов еды на воробьиные порции». В результате мужчина смог сбросить 100 килограммов.
Том Хэнкс
Звезда фильма «Форрест Гамп» объявил о своем диагнозе в 2013 году. Хэнкс признался, что еще с 1992 года боролся с повышенным сахаром в крови. По мнению актера, причина его недуга — постоянные диеты для ролей и скачки веса. 66-летний актер научился работать и жить с болезнью, соблюдает предписания врачей и отлично себя чувствует.
Джордж Лукас
Отец легендарных «Звездных войн», режиссер, сценарист и продюсер узнал о диагнозе в 23 года, когда проходил медобследование для службы во Вьетнаме. Сейчас Лукасу 79 лет, и все эти годы он держит диабет под контролем. Болезнь не помешала ему построить успешную карьеру.
Эдита Пьеха
Народная артистка СССР призналась: врачи нашли у нее сахарный диабет. Проблемы с сахаром в крови были у матери Пьехи, поэтому она предположила, что болезнь передалась по наследству. Долгие годы звезда не подозревала о своем недуге. Впрочем, артистка отнеслась к новости оптимистично и заявила о своем намерении соблюдать диету.