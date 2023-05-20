Несладкая болезнь: 6 звезд, которые живут с сахарным диабетом

Актер театра и кино, певец, прославившийся ролью Д’Артаньяна в советской экранизации романа Дюма «Три мушкетера», уже много лет борется с диабетом. Как рассказывал сам Боярский, первые признаки болезни он заметил во время съемок в Германии: появилась сильная, неутолимая жажда, начались проблемы со зрением. Сейчас у актера наступила стадия зависимости от инсулина. Врачи рекомендуют ему правильно питаться и отказаться от вредных привычек, однако заядлый курильщик признается, что так и не смог этого сделать.