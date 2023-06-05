Жизнь на «до» и «после»: после падения с электросамоката девушка лишилась части черепа

Новосибирские врачи спасли 22-летнюю Анастасию после падения с электросамоката. Прошлым летом жизнь девушки буквально разделилась на «до» и «после». В ночь на 28 июля 2022 года Настя вместе с коллегой возвращались с работы в картинг-клубе, и, чтобы добраться домой быстрее, девушки взяли электросамокаты.
«Они ехали по центру города. Вероятно, освещения почти не было, либо она отвлеклась и не заметила металлический столбик (колышек), который торчал из-под земли, и врезалась в него. Мы предполагаем, что она могла удариться о дерево, ушибла голову, ушибла сердце. К сожалению, Настя всего этого происшествия не может точно вспомнить», — говорит мама пострадавшей Елена Устинова.
Чтобы спасти жизнь Насти, нейрохирурги выполнили ей декомпрессивную трепанацию в правой лобно-теменно-височной области, а также удаление субдуральной гематомы. У девушки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.
Следующие три месяца врачи боролись за жизнь Анастасии в реанимации — пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких.
«Никто не давал гарантий, что она выживет», — с болью вспоминает мама девушки.
Однако девушка справилась. Состояние Насти постепенно улучшалось, и ее в итоге перевели в профильное отделение нейрохирургии, а затем выписали на реабилитационное лечение.
Этот период стал серьезным испытанием для девушки и ее мамы, которая взяла на себя круглосуточную заботу о дочери. Настя сильно похудела, до 25 килограммов, и фактически снова превратилась в маленького ребенка, которому необходимо было заново учиться жить: есть, вставать, самостоятельно ходить.
По словам Елены Устиновой, заметное улучшение они ощутили в октябре, когда находились в реабилитационном центре.
Дочь написала на специальной доске: «Мама, я все сделаю для того, чтобы ты так не переживала».
Через неделю Настя начала брать Елену за руку. Уход, занятия со специалистами и мамой дали хороший эффект: девушка постепенно стала восстанавливаться.
24 мая 2023 года Анастасию планово госпитализировали в нейрохирургическое отделение №1 Новосибирского НИИТО им. Цивьяна для выполнения завершающего хирургического этапа — закрытия обширного дефекта черепа (размер около 11 на 9 см).
Нейрохирург, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
«Первая операция, проведенная в горбольнице №1, была направлена на спасение жизни пациентки. Анастасия получила тяжелую черепно-мозговую травму, и необходимо было, говоря простым языком, дать сдавленному мозгу дышать. Во время этой операции убирается фрагмент кости, и в последующем, конечно, требуется его закрыть», — поясняет врач-нейрохирург Сергей Мишинов.
Почему нельзя провести эту операцию сразу? После такой черепно-мозговой травмы и критического состояния мозгу нужно дать время для того, чтобы он восстановился. Ушел посттравматический отек, все пришло в норму.
Сейчас, по данным научных исследований, оптимальным периодом для восстановления в большинстве случаев считается период от 3 до 6 месяцев, более раннее закрытие может привести к нежелательным состояниям — таким как посттравматическая гидроцефалия.
Специально для Насти изготовили индивидуальную титановую пластину. В конце мая врачи провели еще одну операцию, во время которой успешно ее имплантировали.
«Мы разработали подход, который позволяет нивелировать косметический дефект. После того как пройдет послеоперационный отек, восстановится симметричный овал лица. Цель — не только закрыть дефект, но и восстановить эстетическую составляющую», — говорит Сергей Мишинов.
Сейчас врачи не могут обозначить четких сроков восстановления пациентки — у нее была очень тяжелая травма.
«Надеемся, что наша операция внесет положительную лепту, и в последующем Настя будет себя лучше чувствовать и активнее проходить дальнейшую реабилитацию», —
Анастасия пока почти не разговаривает, но уже неплохо справляется с печатанием сообщений на телефоне. После операции она много спит, но когда просыпается — продолжает упорно заниматься.
«Перед операцией было волнение, а как без него… Но не так, как в день аварии. Я понимала, что здесь специалисты от Бога, и верила, что отдаю дочку в руки профессионалов», — заключила мама девушки.