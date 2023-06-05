Жизнь на «до» и «после»: после падения с электросамоката девушка лишилась части черепа

«Надеемся, что наша операция внесет положительную лепту, и в последующем Настя будет себя лучше чувствовать и активнее проходить дальнейшую реабилитацию», — добавляет Сергей Мишинов.



Анастасия пока почти не разговаривает, но уже неплохо справляется с печатанием сообщений на телефоне. После операции она много спит, но когда просыпается — продолжает упорно заниматься.



«Перед операцией было волнение, а как без него… Но не так, как в день аварии. Я понимала, что здесь специалисты от Бога, и верила, что отдаю дочку в руки профессионалов», — заключила мама девушки.