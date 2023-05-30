В НИИ Джанелидзе спасли мужчину с ишемическим инсультом и заново научили говорить

В петербургском НИИ им. Джанелизде спасли мужчину, который пострадал от ишемического инсульта. Острое состояние пропустили, так как самые первые симптомы были нетипичными для инсульта. Да и пациент вел здоровый образ жизни, не страдал от серьезных хронических заболеваний.
Все началось с того, что мужчина внезапно ощутил острую боль в шее. Этому он не придал значения, пока не начались проблемы с речью. Скорую вызывали уже родные пострадавшего. В больнице диагностировали ишемический инсульт с верифицированным очагом в области левой лобной доли.
Врачам удалось спасти мужчину. Однако предстояла еще долгая работа, чтобы вернуть его к привычному образу жизни. Дело в том, что дополнительные обследования показали, что у пациента есть генетическая предрасположенность к тромбообразованию, плюс ко всему анализ крови говорил о недавно перенесенной вирусной инфекции. Сочетание этих двух факторов, вероятно, привело к внезапному тромбозу одной из артерий, питающих мозг, что и стало причиной инсульта.
Врачи поставили мужчине реабилитационный диагноз: моторная афазия. При этом состоянии человек все понимает, но выразить мысль словами не может, частично или полностью утрачивается способность пользоваться собственной речью. Часто люди с таким диагнозом не могут даже писать или читать, всему приходится учиться заново.
Помочь может реабилитация. В этом процессе очень важен контакт врача и пациента, но главное — желание восстановиться, должно быть понимание, что реабилитация займет несколько недель или даже месяцев. Мужчина, перенесший инсульт, был настроен серьезно и активно занимался с логопедом. Вновь приходилось учиться чтению, письменной речи, спонтанной речи. И это дало результат: нормальная речь стала возвращаться к пострадавшему.
«После инсульта у каждого темп восстановления разный, но у этого пациента за год занятий неврологический дефицит полностью регрессировал. Иногда в ситуациях, когда он слишком сильно волнуется, может забыть какое-то слово, но это замечают только самые близкие люди, которые находятся рядом с ним постоянно», —
Во время лечения мужчина активно участвовал в творческих проектах отделения — пробовал рисовать, что тоже стало важной частью успешной реабилитации. Сейчас он планирует написать книгу о жизни после инсульта и процессе реабилитации, чтобы поделиться собственным опытом и дать надежду тем, кто находится в самом начале пути возвращения к себе.
Инсульт после укуса осы
Этих насекомых и так мало кто любит, а теперь, кажется, есть еще одна веская причина обходить их стороной: 60-летний китаец перенес геморрагический инсульт после укуса осы.
Осы ужалили его четырежды — в голову и спину. Через три дня мужчина почувствовал себя плохо: у него сильно болела голова, он не мог ее наклонять, ощущал сильную скованность в районе затылка, место вокруг укусов отекло. Подробнее с его историей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.