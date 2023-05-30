В НИИ Джанелидзе спасли мужчину с ишемическим инсультом и заново научили говорить

Врачам удалось спасти мужчину. Однако предстояла еще долгая работа, чтобы вернуть его к привычному образу жизни. Дело в том, что дополнительные обследования показали, что у пациента есть генетическая предрасположенность к тромбообразованию, плюс ко всему анализ крови говорил о недавно перенесенной вирусной инфекции. Сочетание этих двух факторов, вероятно, привело к внезапному тромбозу одной из артерий, питающих мозг, что и стало причиной инсульта.