Проверить холестерин можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Эти цифры знать очень желательно, особенно если вы входите в группу риска по атеросклерозу : много курите, имеете лишний вес, есть гипертония, сахарный диабет или родственники, перенесшие инфаркт или инсульт.
Заподозрить наличие холестериновых бляшек можно и самостоятельно. Как бы странно это ни звучало, в диагностике могут помочь ноги,
Помимо этого стоит обеспокоиться и из-за следующих симптомов:
вас стали мучить боли в ногах, которые появляются при движении, но проходят, как только вы ляжете или сядете;
на ногах стали выпадать волосы;
кожа стала матовая, плотная;
ноги стали неметь;
на ступнях появились ранки, которые плохо заживают;
кожа стала очень бледной, появился синеватый оттенок;
мышцы стали как будто меньше.
О высоком уровне «плохого» холестерина могут рассказать и внешние признаки. Например, желтые бляшки — ксантелазмы — на веках и в уголках глаз. Эти мягкие безболезненные наросты — отложения холестерина.
Как понизить холестерин без лекарств
Пересмотрите свой рацион
«Не ешьте трансжиры, — рекомендует врач-терапевт. — На этикетке в составе продуктов они могут скрываться под фразой „частично гидрогенизированное растительное масло“».
Трансжиры есть в составе магазинного печенья, пряников, тортов, других кондитерских изделий.
Ешьте больше клетчатки. Это овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы. Клетчатка может уменьшить всасывание холестерина в кровь.
Начните больше двигаться
«Физическая активность может уменьшить уровень холестерина и повысить уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — „хорошего“ холестерина, — говорит терапевт Кузьменко. — Важно, что считается только та нагрузка, на которую было специально выделено время».
По словам врача, минимум активности, если вы хотите понизить холестерин, — 30 минут в день пять раз в неделю с обязательным увеличением частоты сердечных сокращений во время тренировки.
Бросайте курить
«Это один из самых действенных способов, если вы курильщик, улучшить уровень холестерина ЛПВП, — рассказывает Филипп Кузьменко. — Через год после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается вдвое по сравнению с теми, кто продолжает „смолить“».
Похудейте
Даже 1-2 килограмма лишнего веса влияют на уровень холестерина, уверен врач. Ведите дневник калорий или фотографируйте то, что съедаете за день.
Откажитесь от алкоголя
Врач отмечает, что касается этот пункт только тех, кто пьет спиртное регулярно и больше одного бокала.
«Если вы пьете только один бокал вина (100-150 мл), я не буду вас отговаривать, да вы и вряд ли послушаетесь, — рассуждает терапевт. — Но если вы регулярно выпиваете больше бутылки пива, бокала вина, рюмки крепкого алкоголя, то это нивелирует всю пользу и способствует развитию атеросклероза, повышению «плохого» холестерина и давления.