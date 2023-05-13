Заподозрить наличие холестериновых бляшек можно и самостоятельно. Как бы странно это ни звучало, в диагностике могут помочь ноги, говорит кардиолог Сами Фирузи. По словам эксперта, самый явный признак того, что холестерин стал зашкаливать, — это медленно растущие ногти на пальцах ног. Порой может казаться, что они и вовсе остановили свой рост.