Еще один повод опасаться насекомых: 60-летнего китайца сразил тяжелый инсульт после укуса осы

Клинический случай — инсульт после нападения ос — впервые официально зарегистрирован в Китае. 60-летний мужчина пережил нападение насекомых. Осы ужалили его четырежды, в голову и спину. Через три дня мужчина почувствовал себя плохо: у него сильно болела голова, он не мог ее наклонять, ощущал сильную скованность в районе затылка, место вокруг укусов отекло.
Пациент обратился за помощью к врачам, его госпитализировали. На следующий день состояние мужчины еще ухудшилось. Компьютерная томография не выявила ничего аномального, но спинномозговая пункция показала, что мужчина перенес тяжелый геморрагический инсульт — субарахноидальное кровоизлияние (САК). В 15% после него пациент умирает еще до оказания медпомощи. Летальность в первый месяц достигает 30%.
Чаще всего причина САК - тяжелая травма головы (например, из-за падения, автокатастрофы) или разрыва аневризмы. Главный признак кровоизлияния — внезапная сильная головная боль, которую иногда называют «раскатом грома», потому что она возникает очень быстро и мучит крайне интенсивно.
Первый случай
Врачи считают, что инсульт мужчина мог получить из-за воздействия яда после укуса осы. Именно он мог вызвать разрыв кровеносного сосуда. К счастью, пациента смогли вылечить. Через 14 дней мужчину выписали из больницы, сообщается в новом июньском выпуске Американского
Это первый зарегистрированный случай субарахноидального кровоизлияния, вызванного осами,
В основном осы и пчелы смертельно опасны потому, что после их укуса у человека может развиться сильнейшая аллергическая реакция — анафилактический шок. Именно из-за отека, когда человек не может дышать, и наступает 40-60% смертей.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о трагедии в Никарагуа, там после нападения пчел-убийц погибли шесть пассажиров автобуса.
Осы «любят» пьяных и пахучих
Роспотребнадзор напоминает, что с наступлением лета осы активизировались и могут строить гнезда в жилых домах или хозяйственных постройках. Эксперты рекомендуют уничтожать гнезда ос, только если они находятся внутри строений или в непосредственной близости от них, поскольку представляют угрозу для человека и животных. При этом лучше всего для уничтожения гнезда обратиться к специалистам.
Если же вы решили заняться истреблением ос сами, стоит знать, что не следует перед обработкой пользоваться парфюмерией и употреблять спиртные напитки, так как осы агрессивно реагируют на резкие запахи. Также при обработке нельзя использовать карманный фонарик или другой источник света: это может спровоцировать активность ос.