Еще один повод опасаться насекомых: 60-летнего китайца сразил тяжелый инсульт после укуса осы

Роспотребнадзор напоминает, что с наступлением лета осы активизировались и могут строить гнезда в жилых домах или хозяйственных постройках. Эксперты рекомендуют уничтожать гнезда ос, только если они находятся внутри строений или в непосредственной близости от них, поскольку представляют угрозу для человека и животных. При этом лучше всего для уничтожения гнезда обратиться к специалистам.