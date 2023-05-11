6 человек погибли в автобусе из-за нападения пчел-убийц

Трагическое происшествие случилось на северо-западе Никарагуа. Пассажирский автобус, в котором находилось более 60 человек, съехал с дороги из-за механической неисправности и опрокинулся в овраг.
Во время аварии в автобусе никто не пострадал. Но, к несчастью, в том месте, где оказалась поврежденная машина с людьми, находились несколько ульев с пчелами. Автобус их задел, и насекомые принялись жалить пассажиров. Их укусы оказались смертельными для шести человек, среди них были в основном женщины. Также погибла 8-летняя девочка.
Еще 17 пассажиров получили тяжелые ранения, в том числе 4-летний мальчик. Некоторым из них оказали помощь в ближайшем медицинском центре, а других пришлось доставить в больницу.
Пчелы-убийцы
Как сообщает издание New York Post, пассажиры автобуса, попавшего в ДТП, стали жертвами особенно агрессивных гибридных медоносных пчел, также известных как пчелы-убийцы. Они распространились по всей Южной и Центральной Америке после того, как в Бразилию завезли африканских медоносных пчел для увеличения производства меда в стране. Спустя год африканские пчелы «сбежали» с пасеки и начали размножаться с европейскими медоносными пчелами.
По данным Смитсоновского института, получившиеся гибридные пчелы гораздо более опасные, чем монопородные. Они агрессивнее в разы и, если их побеспокоить, жалят в 10 раз сильнее.
С середины 1950-х годов гибридные пчелы стали причиной более 1000 зарегистрированных смертей в Бразилии. Африканизированные пчелы добрались и до США. Там в 2014 году был зафиксирован трагический случай: мужчина в Аризоне погиб на чердаке своего дома после того, как на него напал рой из десятков тысяч гибридных пчел.
Что делать, если ужалила пчела
Самое опасное — после укуса пчелы у человека может развиться аллергическая реакция. Яд насекомого оказывает токсическое воздействие, самое неблагоприятное последствие — это анафилактический шок. Очень плохо, если если пчела ужалила в рот, глаз, горло. «Доктор Питер» подготовил инструкцию, как вести себя, если пчела атаковала. Подробнее можно прочитать здесь.
Ранее стало известно, как пчелиный укус чуть не убил ведущего шоу «Выжить любой ценой» Беара Гриллса. Спасти его удалось благодаря уколу адреналина.