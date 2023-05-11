6 человек погибли в автобусе из-за нападения пчел-убийц

Как сообщает издание New York Post, пассажиры автобуса, попавшего в ДТП, стали жертвами особенно агрессивных гибридных медоносных пчел, также известных как пчелы-убийцы . Они распространились по всей Южной и Центральной Америке после того, как в Бразилию завезли африканских медоносных пчел для увеличения производства меда в стране. Спустя год африканские пчелы «сбежали» с пасеки и начали размножаться с европейскими медоносными пчелами.

По данным Смитсоновского института, получившиеся гибридные пчелы гораздо более опасные, чем монопородные. Они агрессивнее в разы и, если их побеспокоить, жалят в 10 раз сильнее.

С середины 1950-х годов гибридные пчелы стали причиной более 1000 зарегистрированных смертей в Бразилии. Африканизированные пчелы добрались и до США. Там в 2014 году был зафиксирован трагический случай: мужчина в Аризоне погиб на чердаке своего дома после того, как на него напал рой из десятков тысяч гибридных пчел.