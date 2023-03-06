Невролог Воронцова назвала признаки «тихого» инсульта, который очень часто пропускают

Многие из нас много слышали об инсульте и могут даже назвать определенные признаки, по которым его можно распознать. Но яркие симптомы при инсульте, будь он ишемический — из-за тромба в сосуде, или геморрагический — разрыв с кровоизлиянием, возникают не всегда. Хотя и редко, но инсульт бывает «тихим» , когда тяжелые нарушения кровообращения в мозге происходят без ярких и очевидных симптомов.

При развитии катастрофы может не быть выраженных расстройств речи, мышления, изменения можно определить при КТ или МРТ постфактум. Но опасность подобного состояния ничуть не меньше, чем у «классического» инсульта. Почему? На этот вопрос «Доктора Питера» ответила невролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Воронцова.