«Умирает каждая четвертая»: невролог рассказал, что может вызвать инсульт во время беременности

— Статистически получается, что приблизительно 15–30% случаев инсульта у молодых людей в возрасте до 40 лет связано именно с беременностью , — говорит Сергей Забиров.

Что провоцирует

По словам невролога, основные факторы риска как ишемического, так и геморрагического инсульта во время беременности мало отличаются от причин сосудистых катастроф у всех остальных людей. Это:

артериальная гипертензия, атеросклероз, курение, мигрени, заболевания клапанов сердца, фибрилляция предсердий, системные васкулиты, системная красная волчанка.

Есть у беременных и особые триггеры. Сергей Забиров назвал несколько из них:

преэклампсия,

эклампсия,

несколько операций кесарева сечения в анамнезе.

— Очень большую роль в возникновении тромбоэмболий во время беременности играет также генетическая предрасположенность к тромбофилии и антифосполипидному синдрому. Эти события усугубляют непростую физиологическую ситуацию, свойственную любой беременности, — гиперкоагуляции (повышенной свертываемости крови) и гипергомоцистеинемии (повышение в крови уровня аминокислоты гомоцистеина на фоне нарушения обмена витаминов В9 и В12), — добавил специалист.