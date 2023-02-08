«Умирает каждая четвертая»: невролог рассказал, что может вызвать инсульт во время беременности

Накануне в Александровскую больницу доставили 29-летнюю беременную, у которой случился инсульт. В стационар на проспекте Солидарности женщину перевели из роддома на сроке 38 недель. Чтобы спасти жизнь мамы и ребенка, было решено срочно проводить операцию кесарева сечения.
По словам врачей, роды прошли успешно. Работала мультидисциплинарная бригада врачей, включая неонатологов и акушеров Перинатального центра № 1.
— В результате слаженной работы медиков из нескольких медицинских учреждений на свет появился мальчик весом 3 500 граммов, ростом 52 сантиметра, 8–9 баллов по шкале Апгар, —
Как уточняют медики, мама продолжит обследование и лечение в стационаре. А малыша в специальном боксе для новорожденных направили в Детскую городскую больницу №17 Святителя Николая Чудотворца.
Риск смерти — 25%
Как рассказал «Доктору Питеру» Сергей Забиров, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, инсульт во время беременности — достаточно редкое событие. По разным данным, он развивается в 4–200 случаях на 100 тысяч родов. Однако по последствиям это одно из тяжелейших осложнений беременности. Летальность может достигать 25%. Впрочем, как и при любом инсульте.
Врач-невролог, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции ЦНС, кандидат медицинских наукЛичный сайт
— Статистически получается, что приблизительно 15–30% случаев инсульта у молодых людей в возрасте до 40 лет связано именно с беременностью, — говорит Сергей Забиров.
Что провоцирует
По словам невролога, основные факторы риска как ишемического, так и геморрагического инсульта во время беременности мало отличаются от причин сосудистых катастроф у всех остальных людей. Это:
артериальная гипертензия,
атеросклероз,
курение,
мигрени,
заболевания клапанов сердца,
фибрилляция предсердий,
системные васкулиты,
системная красная волчанка.
Есть у беременных и особые триггеры. Сергей Забиров назвал несколько из них:
преэклампсия,
эклампсия,
несколько операций кесарева сечения в анамнезе.
— Очень большую роль в возникновении тромбоэмболий во время беременности играет также генетическая предрасположенность к тромбофилии и антифосполипидному синдрому. Эти события усугубляют непростую физиологическую ситуацию, свойственную любой беременности, — гиперкоагуляции (повышенной свертываемости крови) и гипергомоцистеинемии (повышение в крови уровня аминокислоты гомоцистеина на фоне нарушения обмена витаминов В9 и В12), — добавил специалист.