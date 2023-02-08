«Умирает каждая четвертая»: невролог рассказал, что может вызвать инсульт во время беременности
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alexhospital.ru

Накануне в Александровскую больницу доставили 29-летнюю беременную, у которой случился инсульт. В стационар на проспекте Солидарности женщину перевели из роддома на сроке 38 недель. Чтобы спасти жизнь мамы и ребенка, было решено срочно проводить операцию кесарева сечения.

По словам врачей, роды прошли успешно. Работала мультидисциплинарная бригада врачей, включая неонатологов и акушеров Перинатального центра № 1.

— В результате слаженной работы медиков из нескольких медицинских учреждений на свет появился мальчик весом 3 500 граммов, ростом 52 сантиметра, 8–9 баллов по шкале Апгар, — сообщили в Александровской больнице.

Как уточняют медики, мама продолжит обследование и лечение в стационаре. А малыша в специальном боксе для новорожденных направили в Детскую городскую больницу №17 Святителя Николая Чудотворца.

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Риск смерти — 25%

Как рассказал «Доктору Питеру» Сергей Забиров, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, инсульт во время беременности — достаточно редкое событие. По разным данным, он развивается в 4–200 случаях на 100 тысяч родов. Однако по последствиям это одно из тяжелейших осложнений беременности. Летальность может достигать 25%. Впрочем, как и при любом инсульте.

Сергей Забиров
Медицина

Врач-невролог, руководитель центра медицинской реабилитации Клинической больницы святителя Луки, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции ЦНС, кандидат медицинских наук

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— Статистически получается, что приблизительно 15–30% случаев инсульта у молодых людей в возрасте до 40 лет связано именно с беременностью, — говорит Сергей Забиров.

Что провоцирует

По словам невролога, основные факторы риска как ишемического, так и геморрагического инсульта во время беременности мало отличаются от причин сосудистых катастроф у всех остальных людей. Это:

  1. артериальная гипертензия,

  2. атеросклероз,

  3. курение,

  4. мигрени,

  5. заболевания клапанов сердца,

  6. фибрилляция предсердий,

  7. системные васкулиты,

  8. системная красная волчанка.

Есть у беременных и особые триггеры. Сергей Забиров назвал несколько из них:

  • преэклампсия,

  • эклампсия,

  • несколько операций кесарева сечения в анамнезе.

— Очень большую роль в возникновении тромбоэмболий во время беременности играет также генетическая предрасположенность к тромбофилии и антифосполипидному синдрому. Эти события усугубляют непростую физиологическую ситуацию, свойственную любой беременности, — гиперкоагуляции (повышенной свертываемости крови) и гипергомоцистеинемии (повышение в крови уровня аминокислоты гомоцистеина на фоне нарушения обмена витаминов В9 и В12), — добавил специалист.

Анастасия Романова