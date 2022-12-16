Эти 5 симптомов инсульта могут появиться за неделю до приступа

Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Это крайне опасное состояние, пострадавшему требуется экстренная помощь врача. Если вы видите, что человеку плохо, обязательно вызовите скорую — высока вероятность, что сам он этого сделать не может.
Виды инсульта
Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов.
Геморрагический инсульт возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается.
Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.
По статистике, большинство приступов не приходило из ниоткуда. Так, 43% пострадавших от инсульта — а это почти половина всех случаев — рассказывали, что ощущали симптомы-предвестники,
Итак, вас точно должны насторожить:
резкая головная боль, которая появляется каждый день, хотя стрессовых ситуаций нет, вы не меняли своих привычек и высыпались;
онемение: как будто сковало руку, ногу или другую часть тела;
неприятное покалывание в кончиках пальцев, которое никак не проходит вот уже несколько дней;
проблемы со зрением на один глаз: вы перестали видеть полностью, не можете сфокусироваться или перед глазами как будто туман;
«черное пятно»: когда смотрите прямо, то все как всегда, но стоит только посмотреть влево или вправо, как появляется «черное пятно». В этом случае тоже страдает только один глаз.
Как покалывание, так и «черное пятно» и другие симптомы могут то появляться, то исчезать. Пострадавшие от инсульта поясняли, что не придавали им должного значения, так как на какой-то период времени все снова становилось как всегда.
Чаще всего предвестники инсульта появлялись за неделю до катастрофы, но некоторые отмечали, что страдали от неприятных симптомов и за 3 дня, и за 10 дней до — тут все индивидуально.
Поэтому не стесняйтесь обращаться к врачу, если вас что-то беспокоит. Любое заболевание гораздо проще предотвратить, нежели лечить. Будь то инсульт или любая другая патология.