Эти 5 симптомов инсульта могут появиться за неделю до приступа

Как покалывание, так и «черное пятно» и другие симптомы могут то появляться, то исчезать. Пострадавшие от инсульта поясняли, что не придавали им должного значения, так как на какой-то период времени все снова становилось как всегда.

Чаще всего предвестники инсульта появлялись за неделю до катастрофы, но некоторые отмечали, что страдали от неприятных симптомов и за 3 дня, и за 10 дней до — тут все индивидуально.