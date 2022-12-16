Эти 5 симптомов инсульта могут появиться за неделю до приступа
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Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Это крайне опасное состояние, пострадавшему требуется экстренная помощь врача. Если вы видите, что человеку плохо, обязательно вызовите скорую — высока вероятность, что сам он этого сделать не может.

Виды инсульта

  • Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов.

  • Геморрагический инсульт возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается.

  • Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.

По статистике, большинство приступов не приходило из ниоткуда. Так, 43% пострадавших от инсульта — а это почти половина всех случаев — рассказывали, что ощущали симптомы-предвестники, пишет британское издание Express. Однако их принимали за типичную усталость, недосып, кто-то даже связывал физический дискомфорт с апатией.

Итак, вас точно должны насторожить:

  1. резкая головная боль, которая появляется каждый день, хотя стрессовых ситуаций нет, вы не меняли своих привычек и высыпались;

  2. онемение: как будто сковало руку, ногу или другую часть тела;

  3. неприятное покалывание в кончиках пальцев, которое никак не проходит вот уже несколько дней;

  4. проблемы со зрением на один глаз: вы перестали видеть полностью, не можете сфокусироваться или перед глазами как будто туман;

  5. «черное пятно»: когда смотрите прямо, то все как всегда, но стоит только посмотреть влево или вправо, как появляется «черное пятно». В этом случае тоже страдает только один глаз.

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Как покалывание, так и «черное пятно» и другие симптомы могут то появляться, то исчезать. Пострадавшие от инсульта поясняли, что не придавали им должного значения, так как на какой-то период времени все снова становилось как всегда.

Чаще всего предвестники инсульта появлялись за неделю до катастрофы, но некоторые отмечали, что страдали от неприятных симптомов и за 3 дня, и за 10 дней до — тут все индивидуально.

Поэтому не стесняйтесь обращаться к врачу, если вас что-то беспокоит. Любое заболевание гораздо проще предотвратить, нежели лечить. Будь то инсульт или любая другая патология.

Софья Хромова