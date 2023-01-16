Нейрохирурги Центра Мешалкина удалили подростку опухоль мозга размером с грецкий орех

Нейрохирурги Центра им. Мешалкина в Новосибирске спасли 16-летнего подростка от агрессивной опухоли головного мозга. У пострадавшего диагностировали глиому — образование уже было на стадии тяжелых осложнений. Мальчика мучили периодические сильные головные боли, у него падало зрение. Через некоторое время он стал страдать от тошноты, головокружений, уже не мог нормально принимать пищу и передвигаться.
Как только пациент поступил в отделение, врачи сразу же начали детальное обследование. Выяснилось, что опухоль расположена в третьем желудочке головного мозга. Ее местоположение как раз и влияло на состояние подростка. Из-за сдавления этой жизненно важной структуры блокировался отток ликвора (спинномозговой жидкости), что привело к системному нарушению питания мозга и всех метаболических процессов в нем.
Подросток был в большой опасности: болезнь была на той стадии, когда в любую минуту могут возникнуть серьезные осложнения, из-за которых есть вариант остаться инвалидом на всю жизнь.
Врач-нейрохирург НМИЦ им. Мешалкина, кандидат медицинских наук
— Новообразование такого типа растет достаточно медленно, поэтому можно с уверенностью сказать, что с начала этого процесса у мальчика прошло несколько лет. Можно было обнаружить его значительно раньше и не доводить ситуацию до угрозы жизни. У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончиться драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны, — комментирует Сергей Чернов.
Симптомы, которые позволяют заподозрить опасную опухоль в головном мозге — это головные боли длительные и необычного характера. Если они возвращаются, это прямое показание к магнитно-резонансной томографии и обращению к врачу. Именно с такой симптоматики началось развитие болезни у пострадавшего мальчика.
Врачи провели ювелирную операцию: они удалили опасную опухоль, не задев при этом здоровые ткани мозга. Размер новообразования оказался приличным — как грецкий орех. К счастью, несмотря на все осложнения, опухоль оказалась доброкачественной.
Сейчас подросток чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. Он быстро восстанавливается и вскоре сможет забыть про опасную болезнь.