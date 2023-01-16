Нейрохирурги Центра Мешалкина удалили подростку опухоль мозга размером с грецкий орех

Как только пациент поступил в отделение, врачи сразу же начали детальное обследование. Выяснилось, что опухоль расположена в третьем желудочке головного мозга. Ее местоположение как раз и влияло на состояние подростка. Из-за сдавления этой жизненно важной структуры блокировался отток ликвора (спинномозговой жидкости), что привело к системному нарушению питания мозга и всех метаболических процессов в нем.

Подросток был в большой опасности: болезнь была на той стадии, когда в любую минуту могут возникнуть серьезные осложнения, из-за которых есть вариант остаться инвалидом на всю жизнь.