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От головной боли до дырок в легких: врачи рассказали, как корица может разрушить здоровье

Популярная специя, которую мы любим добавлять в кофе, чай, выпечку, может быть вредна для здоровья. Рассказываем, кому опасно увлекаться корицей и какой способ ее употребления способен привести к дырам в легких.

25 июня 20231
корица здоровье вред польза
Источник:
iStockphoto

Корица — популярная специя, она сделает ароматным горячий напиток, улучшит вкус блюда и выпечки. Известно и о полезных свойствах корицы — еще с самых древних времен.

Она отлично снижает давление, уровень холестерина и сахар, разжижает кровь, улучшает пищеварение и кровообращение и даже борется с воспалительными процессами в организме, замедляет рост раковых опухолей.

Корицу иногда называют природным антибиотиком из-за ее свойств. Специя также может работать и как противовирусное средство.

Корица и правда имеет много преимуществ для здоровья, но у нее есть и некоторые недостатки. Их следует учитывать, прежде чем вы начнете посыпать корицей свои блюда.

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Чем корица опасна для здоровья

  • Корица может вызывать аллергические реакции. Это случается редко, но все же бывает.

  • Специя способна провоцировать головную боль из-за резкого запаха и вкуса.

  • Если увлекаться пряностью во время беременности, это может стимулировать сокращения матки, вызвать ее тонус. Проявляется он слабыми болями — ноющими или острыми, напряжением, ощущением камня внизу живота.

  • Может изменить вкус молока у кормящих мам.

  • Людям, принимающим лекарства от диабета, следует быть осторожными при добавлении в свой рацион большого количества корицы в виде порошка, эфирного масла или в виде добавок, так как это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови.

Надежда Ершова
Правильное питание, медицина

Кому корица противопоказана:

  • пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • при СРК — синдроме раздраженного кишечника;

  • людям с болезнями печени и почек;

  • при гипертонии не рекомендуется принимать специю в больших количествах;

  • детям до трех лет.

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Корица также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и изменять их свойства, пишет издание PorNews. Это:

  • антибиотики;

  • противогрибковые;

  • препараты для снижения сахара в крови.

Корица может привести к образованию дырок в легких

Врачи предупреждают, что периодически в больницы попадают люди с отравлением корицей. Происходит это в том случае, если человек, не подумав или на спор пытается есть пряную специю в сухом виде, прямо с ложки.

Медицина, пульмонология

Врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическим отделением НИИ пульмонологии СПбГМУ им. И.П. Павлова

«Как и любые сухие сыпучие смеси, корица очень опасна при вдыхании, — рассказал ранее „Доктору Питеру“ врач-пульмонолог Александр Фридлянд. — Попадание ее в легкие может привести к развитию аспирационной пневмонии, которая тяжело поддается лечению — антибиотики против нее бессильны. Позже может присоединиться и бактериальная инфекция, и тогда уже у человека, вдохнувшего корицу, может начаться тяжелая бактериальная пневмония. Говоря по-простому, все это может привести в итоге к образованию дырок в легких».

Также сухая корица может вызвать приступ удушья, и не только у астматиков, но и у здорового человека. Есть опасность, что даже если удастся без последствий проглотить сухую корицу, то в желудке она может повести себя непредсказуемо.

«Это может спровоцировать воспаление желудка или кишечника — гастрит и дуоденит», — заключает Александр Фридлянд.

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Как отличить корицу от кассии

Все вышесказанное имеет отношение к настоящей, благородной, корице, родина которой Шри-Ланка, остров Цейлон. Есть еще и очень похожая — кассия, которая растет в Индии и Китае. Ее свойства похожи, но выражены в меньшей степени. А еще в кассии есть кумарин — это гепатотоксичная молекула, которая может оказывать негативное воздействие на печень при условии регулярного употребления кассии в больших количествах.

Кассию в магазине или кофейне можно встретить чаще, чем цейлонскую корицу. Как их различить?

  • Кассия более твердая, ее кору в виде трубочек сломать почти невозможно, в отличие от настоящей корицы.

  • Настоящая корица — более светлая, трубочки касии темнее по цвету.

  • У кассии более резкий запах. Если понюхать палочку натуральной корицы, запах будет слабым, еле ощутимым, у кассии — наоборот. Аромат благородной корицы сильнее всего раскрывается после измельчения.

  • Кассия стоит намного дешевле натуральной корицы.

Автор текста:Анна Майская
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