От головной боли до дырок в легких: врачи рассказали, как корица может разрушить здоровье

«Как и любые сухие сыпучие смеси, корица очень опасна при вдыхании , — рассказал ранее „Доктору Питеру“ врач-пульмонолог Александр Фридлянд. — Попадание ее в легкие может привести к развитию аспирационной пневмонии, которая тяжело поддается лечению — антибиотики против нее бессильны. Позже может присоединиться и бактериальная инфекция, и тогда уже у человека, вдохнувшего корицу, может начаться тяжелая бактериальная пневмония. Говоря по-простому, все это может привести в итоге к образованию дырок в легких».