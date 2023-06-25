От головной боли до дырок в легких: врачи рассказали, как корица может разрушить здоровье

Корица — популярная специя, она сделает ароматным горячий напиток, улучшит вкус блюда и выпечки. Известно и о полезных свойствах корицы — еще с самых древних времен.
Она отлично снижает давление, уровень холестерина и сахар, разжижает кровь, улучшает пищеварение и кровообращение и даже борется с воспалительными процессами в организме, замедляет рост раковых опухолей.
Корицу иногда называют природным антибиотиком из-за ее свойств. Специя также может работать и как противовирусное средство.
Корица и правда имеет много преимуществ для здоровья, но у нее есть и некоторые недостатки. Их следует учитывать, прежде чем вы начнете посыпать корицей свои блюда.
Чем корица опасна для здоровья
Корица может вызывать аллергические реакции. Это случается редко, но все же бывает.
Специя способна провоцировать головную боль из-за резкого запаха и вкуса.
Если увлекаться пряностью во время беременности, это может стимулировать сокращения матки, вызвать ее тонус. Проявляется он слабыми болями — ноющими или острыми, напряжением, ощущением камня внизу живота.
Может изменить вкус молока у кормящих мам.
Людям, принимающим лекарства от диабета, следует быть осторожными при добавлении в свой рацион большого количества корицы в виде порошка, эфирного масла или в виде добавок, так как это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови.
Кому корица противопоказана:
пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки;
при СРК — синдроме раздраженного кишечника;
людям с болезнями печени и почек;
при гипертонии не рекомендуется принимать специю в больших количествах;
детям до трех лет.
Корица также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и изменять их свойства, пишет издание PorNews. Это:
антибиотики;
противогрибковые;
препараты для снижения сахара в крови.
Корица может привести к образованию дырок в легких
Врачи предупреждают, что периодически в больницы попадают люди с отравлением корицей. Происходит это в том случае, если человек, не подумав или на спор пытается есть пряную специю в сухом виде, прямо с ложки.
Врач-пульмонолог, заведующий пульмонологическим отделением НИИ пульмонологии СПбГМУ им. И.П. Павлова
«Как и любые сухие сыпучие смеси, корица очень опасна при вдыхании, — рассказал ранее „Доктору Питеру“ врач-пульмонолог Александр Фридлянд. — Попадание ее в легкие может привести к развитию аспирационной пневмонии, которая тяжело поддается лечению — антибиотики против нее бессильны. Позже может присоединиться и бактериальная инфекция, и тогда уже у человека, вдохнувшего корицу, может начаться тяжелая бактериальная пневмония. Говоря по-простому, все это может привести в итоге к образованию дырок в легких».
Также сухая корица может вызвать приступ удушья, и не только у астматиков, но и у здорового человека. Есть опасность, что даже если удастся без последствий проглотить сухую корицу, то в желудке она может повести себя непредсказуемо.
Как отличить корицу от кассии
Все вышесказанное имеет отношение к настоящей, благородной, корице, родина которой Шри-Ланка, остров Цейлон. Есть еще и очень похожая — кассия, которая растет в Индии и Китае. Ее свойства похожи, но выражены в меньшей степени. А еще в кассии есть кумарин — это гепатотоксичная молекула, которая может оказывать негативное воздействие на печень при условии регулярного употребления кассии в больших количествах.
Кассию в магазине или кофейне можно встретить чаще, чем цейлонскую корицу. Как их различить?
Кассия более твердая, ее кору в виде трубочек сломать почти невозможно, в отличие от настоящей корицы.
Настоящая корица — более светлая, трубочки касии темнее по цвету.
У кассии более резкий запах. Если понюхать палочку натуральной корицы, запах будет слабым, еле ощутимым, у кассии — наоборот. Аромат благородной корицы сильнее всего раскрывается после измельчения.
Кассия стоит намного дешевле натуральной корицы.