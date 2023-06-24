Доктор Агапкин назвал самый полезный способ приготовления кофе

Кофе — напиток, который всегда порождает массу споров. С одной стороны, он бодрит и заряжает энергией, укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен для печени. С другой — кофе вымывает кальций из организма, перевозбуждает нервную систему и повышает тревожность, провоцирует бессонницу и повышенное давление.
Конечно, в первую очередь важно помнить о чувстве меры, и тогда, если нет противопоказаний, бодрящий напиток вам не навредит. А еще на свойства кофе влияет способ его приготовления. О самом полезном варианте в эфире программы
По словам специалиста, лучше всего пить кофе, который был пропущен через бумажный фильтр. В идеале еще и не добавлять в него молоко, сливки, сахар или другие подсластители.
Агапкин отмечает: все научные исследования на тему кофе указывают на то, что кофе, скорее, полезен для здоровья. Он снижает риск рака печени, инфарктов и инсультов.
Для максимального эффекта врач рекомендует пить не более 3-4 чашек кофе в день.
Секрет пользы в том, что бумажные фильтры удаляют из напитка кофейные масла и примеси. А вот кофе во френч-прессе можно считать самым вредным вариантом приготовления. Многие любят заваривать кофе именно так, чтобы вкус напитка был максимально насыщенным. Кроме того, приготовить кофе так можно довольно быстро и без лишних усилий. Однако, если делать напиток именно так, все вредные вещества в итоге окажутся в вашей чашке, в кофе будет много дитерпенов. Эти соединения способны повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Речь идет о кафестоле и кавеоле.
Повышенный холестерин представляет реальную угрозу для вашего сердца и сосудов. Фильтр задерживает большую часть дитерпенов, а вот в одной чашке нефильтрованного кофе, как заявляют эксперты Гарвардского университета, дитерпенов в 30 раз больше. Особенно опасно, если вы пьете нефильтрованный кофе в больших количествах — по 5-8 чашек в день.
Кстати
Есть мнение: чтобы кофе действительно бодрил, лучше пить его не с утра, как привыкли делать многие. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.