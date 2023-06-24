Доктор Агапкин назвал самый полезный способ приготовления кофе

Секрет пользы в том, что бумажные фильтры удаляют из напитка кофейные масла и примеси. А вот кофе во френч-прессе можно считать самым вредным вариантом приготовления. Многие любят заваривать кофе именно так, чтобы вкус напитка был максимально насыщенным. Кроме того, приготовить кофе так можно довольно быстро и без лишних усилий. Однако, если делать напиток именно так, все вредные вещества в итоге окажутся в вашей чашке, в кофе будет много дитерпенов. Эти соединения способны повышать уровень «плохого» холестерина в крови. Речь идет о кафестоле и кавеоле.