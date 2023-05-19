Если не соблюдать эти 3 правила, кофе превращается в яд для организма

Если вы уверены, что кофе — скорее полезный напиток, а не вредный, если не злоупотреблять им, то абсолютно правы. Но с оговоркой — при условии, что вы соблюдаете три важных правила. О них рассказала врач-эндокринолог.