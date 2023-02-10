Разнообразные специи делают вкус выпечки, соусов, горячих блюд и напитков более ярким и насыщенным. Но не только в этом главное свойство приправ. Некоторые из них еще и содержат полезные антиоксиданты, способные уменьшить воспалительные процессы и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
— Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут нанести вред нашему организму и вызвать окислительный стресс, — цитирует слова врача-кардиолога Элизабет Клодас
Благодаря добавлению специй в пищу и напитки можно также снизить потребление соли и сахара, добавляет эксперт. Как известно, избыток соли может повышать давление, а сахар — уровень глюкозы, он способствует набору лишнего веса и, как следствие, — нагрузке на сердце.
Вот пять специй, которые эксперты рекомендуют для здоровья сердца.
Корица
— Доказано, что корица помогает контролировать уровень сахара в крови, особенно у диабетиков, — объяснила Элизабет Клодас. — Кроме того, корица снижает уровень холестерина и триглицеридов. Это уменьшает риски болезней сердечно-сосудистой системы.
Врач советует добавлять корицу в кофе и утреннюю овсянку. Важно использовать натуральную специю — корицу цейлонскую, а не ее аналог — кассию, которую обычно и продают в магазинах. Отличия у них есть, и весьма заметные.
Кассию не совсем верно называть «фальшивой корицей», но свойства у нее несколько другие. Отличить палочки корицы от кассии можно по цвету (кассия более темная и ее нельзя легко сломать, а еще натуральная корица в палочках почти не пахнет в отличие от кассии. Свой аромат она отдает только после помола и непосредственно в блюдах).
Тмин
Тмин продается молотый и в виде сушеных семян — его добавляют в супы и мясные блюда, используют при выпечке хлеба и засолке огурцов и квашеной капусты. Он неплох как усилитель вкуса для риса или киноа.
— Тмин — это полезная для сердца специя, потому что содержит флавоноиды — мощный антиоксидант, который может помочь уменьшить воспаление в организме, — говорит кардиолог
Чеснок
С ботанической точки зрения, чеснок — это овощ, но его часто называют специей — хозяйки, экономящие время, часто добавляют в блюда сушеный чеснок, который продается в отделе с приправами.
— Чеснок — это мощный антиоксидант, он повышает эластичность кровеносных сосудов, укрепляет их, а также может снизить уровень холестерина и триглицеридов, — рассказывает доктор Ника Голдберг из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете. — Чеснок способствует и нормализации артериального давления.
Но есть ли разница между свежим и молотым чесноком? На самом деле, да, уверены врачи.
— Лучше всего есть чеснок в свежем виде и достаточно часто, если нет противопоказаний, — так вы получите больший оздоровительный эффект, — резюмирует кардиолог.
Имбирь
Имбирь придает блюдам, в которые его добавляют, сильный аромат. Особенно ярко он раскрывается в выпечке и напитках. Как и чеснок, лучше имбирь употреблять в свежем виде, но он сохраняет свои свойства и в сушеном.
— Активное соединение имбиря — гингерол. Это растительное вещество, которое содержится в корневище имбиря в форме эфирного масла, оно и придает ему его специфический вкус и терпкий аромат. И именно оно, как было доказано, способно снижать окислительный стресс в организме, — пояснила врач Рутенштейн. — Окислительный стресс может способствовать развитию атеросклероза и сердечных заболеваний. Снижение его уровня полезно для здоровья сердца.
Паприка
Паприка — это сушеный болгарский перец. Сам по себе этот овощ — мегаполезный. Но и в молотом виде сохраняет полезные свойства.
— Паприка — это полезная для сердца специя из-за богатого содержания в ней витамина А, — объяснила кардиолог Рутенштейн. — Некоторые исследования показывают, что паприка также может помочь снизить уровень «плохого» холестерина.
Сладкая паприка хорошо сочетается с яйцами и рыбой, копченая — с фасолью и рисом, острая хороша для супов, тушеного мяса.
— Негативные побочные эффекты от употребления специй маловероятны, — добавляет врач. — При условии, что вы добавляете их в пищу в меру и не страдаете от аллергии. А вот если вам придет в голову есть специи ложками, то последствия могут быть весьма серьезными.
Врач также предостерегает от увлечения в большом количестве такими специями, как чеснок, куркума, имбирь, паприка и корица, и тем более — биодобавками на их основе, если вы принимаете препараты для разжижения крови.