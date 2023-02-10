Разнообразные специи делают вкус выпечки, соусов, горячих блюд и напитков более ярким и насыщенным. Но не только в этом главное свойство приправ. Некоторые из них еще и содержат полезные антиоксиданты, способные уменьшить воспалительные процессы и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

— Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут нанести вред нашему организму и вызвать окислительный стресс, — цитирует слова врача-кардиолога Элизабет Клодас издание Huffington Post. — А еще — помогают уменьшить уровень холестерина.

Благодаря добавлению специй в пищу и напитки можно также снизить потребление соли и сахара, добавляет эксперт. Как известно, избыток соли может повышать давление, а сахар — уровень глюкозы, он способствует набору лишнего веса и, как следствие, — нагрузке на сердце.

Вот пять специй, которые эксперты рекомендуют для здоровья сердца.

Корица

— Доказано, что корица помогает контролировать уровень сахара в крови, особенно у диабетиков, — объяснила Элизабет Клодас. — Кроме того, корица снижает уровень холестерина и триглицеридов. Это уменьшает риски болезней сердечно-сосудистой системы.

Врач советует добавлять корицу в кофе и утреннюю овсянку. Важно использовать натуральную специю — корицу цейлонскую, а не ее аналог — кассию, которую обычно и продают в магазинах. Отличия у них есть, и весьма заметные.

Кассию не совсем верно называть «фальшивой корицей», но свойства у нее несколько другие. Отличить палочки корицы от кассии можно по цвету (кассия более темная и ее нельзя легко сломать, а еще натуральная корица в палочках почти не пахнет в отличие от кассии. Свой аромат она отдает только после помола и непосредственно в блюдах).