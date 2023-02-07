И интровертам, и экстравертам нужны близкие люди, с которыми они строят отношения — дружеские или романтические. Увы, иногда возможности поговорить по душам с кем бы то ни было у человека нет.

Быть одному и быть одиноким — конечно, совсем не одно и то же. Если одиночество вгоняет в депрессию, мешает полноценно жить, то уединение, напротив, дарит покой и помогает прийти в себя. Некоторым людям вообще не нужны романтические отношения, другие — испытывают одиночество спустя долгие годы в браке.