И интровертам, и экстравертам нужны близкие люди, с которыми они строят отношения — дружеские или романтические. Увы, иногда возможности поговорить по душам с кем бы то ни было у человека нет.
Быть одному и быть одиноким — конечно, совсем не одно и то же. Если одиночество вгоняет в депрессию, мешает полноценно жить, то уединение, напротив, дарит покой и помогает прийти в себя. Некоторым людям вообще не нужны романтические отношения, другие — испытывают одиночество спустя долгие годы в браке.
Автор книг по личностному росту Гретхен Рубин объясняет, какие причины могут быть у одиночества и как его правильно квалифицировать, чтобы решить проблему. Предлагаем пройти простой тест.
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по материалам Psychologies