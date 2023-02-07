Почему я одинока
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И интровертам, и экстравертам нужны близкие люди, с которыми они строят отношения — дружеские или романтические. Увы, иногда возможности поговорить по душам с кем бы то ни было у человека нет.

Быть одному и быть одиноким — конечно, совсем не одно и то же. Если одиночество вгоняет в депрессию, мешает полноценно жить, то уединение, напротив, дарит покой и помогает прийти в себя. Некоторым людям вообще не нужны романтические отношения, другие — испытывают одиночество спустя долгие годы в браке.

Автор книг по личностному росту Гретхен Рубин объясняет, какие причины могут быть у одиночества и как его правильно квалифицировать, чтобы решить проблему. Предлагаем пройти простой тест.

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У меня время кардинальных перемен. Перешел в другую школу, поступил в вуз или нашел новую работу. Переехал в другой город или страну.

Я все время ощущаю себя «белой вороной», потому что сильно отличаюсь от одноклассников, одногруппников, коллег. Как будто бы я не вписываюсь в коллектив, хотя знаю всех довольно давно.

Мне никак не удается завязать долгие романтические отношения с человеком. Или отношения есть, но в них ощущаешь себя одиноко — как будто они слишком поверхностные, и настоящей близости нет.

Мне грустно возвращаться домой с работы и знать, что меня дома никто не ждет. Вечно пустая квартира, если, конечно, я не пригласил гостей.

У меня не получается найти новых друзей. А друзья по школе и вузу завели семьи или переехали — мы общаемся все реже и реже.

Друзья у меня вроде бы есть, но мы обычно встречаемся в компании, где обсуждаем общие темы, типа политики, фильмов, искусства. Поговорить о наболевшем, по сути, не с кем.

Почти физически тяжело засыпать в пустой квартире, завтракать в одиночку, готовить себе суп. Хочется, чтобы в соседней комнате кто-то был, пусть даже сестра или мама.

Анжела Патракова

по материалам Psychologies