- Пока вы сами не захотите находиться наедине с собой, и другие с вами быть не захотят. Вы и только вы должны быть своим главным другом и союзником. Тем, кто стоит за себя горой. Тем, на кого вы всегда сможете положиться, — напомнил эксперт подписчикам своего телеграм-канала.

Что же именно пугает человека, которому не нравится быть в одиночестве? Михаил Лабковский назвал 3 возможные причины.

1. Неприятный мысленный диалог

Когда тараканов в голове слишком много, психика перестает с ними справляться. И как только мы остаемся одни, внутренний голос начинает задавать неприятные вопросы: «Нравится ли мне моя работа?», «Не трачу ли я свою жизнь зря?», «Люблю ли я своего партнера?»

2. Страх навсегда остаться в одиночестве

Часто приходится слышать фразу «Я боюсь так и остаться один/одна на всю жизнь». Ее произносят, оправдываясь за то, что, например, не могут уйти из отношений с нелюбимым человеком. Или съехать от родителей, с которыми общение протекает только в ссорах и взаимных обвинениях.

3. Отсутствие любви к себе

Представьте, что вас заставляют 24/7 находиться с человеком, который вам неприятен, которого вы презираете и ненавидите. Вы бы согласились? Уверен, что нет. Никто добровольно не станет проводить время с нелюбимым человеком. Даже если этот человек — вы сами.