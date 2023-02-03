По словам известного психолога Михаила Лабковского, люди, которые любят проводить время наедине с собой, умеют слышать, познавать и реализовывать себя. В отличие от тех, кого одиночество пугает. Интересно, но страх одиночества может часто скрываться за внешней общительностью и открытостью человека. По мнению психолога, общительность зачастую становится следствием этого страха.
- Пока вы сами не захотите находиться наедине с собой, и другие с вами быть не захотят. Вы и только вы должны быть своим главным другом и союзником. Тем, кто стоит за себя горой. Тем, на кого вы всегда сможете положиться, —
Что же именно пугает человека, которому не нравится быть в одиночестве? Михаил Лабковский назвал 3 возможные причины.
1. Неприятный мысленный диалог
Когда тараканов в голове слишком много, психика перестает с ними справляться. И как только мы остаемся одни, внутренний голос начинает задавать неприятные вопросы: «Нравится ли мне моя работа?», «Не трачу ли я свою жизнь зря?», «Люблю ли я своего партнера?»
2. Страх навсегда остаться в одиночестве
Часто приходится слышать фразу «Я боюсь так и остаться один/одна на всю жизнь». Ее произносят, оправдываясь за то, что, например, не могут уйти из отношений с нелюбимым человеком. Или съехать от родителей, с которыми общение протекает только в ссорах и взаимных обвинениях.
3. Отсутствие любви к себе
Представьте, что вас заставляют 24/7 находиться с человеком, который вам неприятен, которого вы презираете и ненавидите. Вы бы согласились? Уверен, что нет. Никто добровольно не станет проводить время с нелюбимым человеком. Даже если этот человек — вы сами.
А как понять, любите вы себя или нет? Как ранее рассказывал психолог, человек, который себя не любит, не научился себя принимать таким, какой он есть — целиком и безусловно, со всеми достоинствами и недостатками. А еще такие люди обычно:
делают что-то в ущерб себе,
живут с тем, кого не любят,
соглашаются на то, что им на самом деле не нравится,
не реализуют себя, а занимаются решением своих проблем,
хотели бы многое поменять в жизни, но ничего для этого не делают.
Уединяйтесь, но ненадолго
Хоть проводить периодически время в одиночестве приятно и полезно, но подолгу в нем лучше не задерживаться. По мнению врачей, это может плохо сказаться на здоровье, ведь все-таки человек — существо социальное.
Так, к примеру, корейские ученые выяснили, что еда в одиночестве повышает риск развития стенокардии у женщин. Другие исследователи проводили эксперименты и находили у одиноких людей повышенный риск развития болезней сердца и сосудов, рака, слабоумия, снижения иммунитета. А главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказывала о большом влиянии общения на продолжительность жизни. Недаром в стране долгожителей — Японии — пару лет назад в правительстве даже ввели отдельную должность министра по одиночеству.
Почему женщины остаются одинокими и не могут найти любовь, даже если с виду выглядят привлекательными и сплошь положительными, — мнение психолога читайте ЗДЕСЬ.