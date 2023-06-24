Дыхание по квадрату: простой способ быстро успокоиться, если вам прямо сейчас страшно и тревожно

«Если человек паникует или очень сильно боится, он начинает дышать быстро, поверхностно, грудью, что приводит к так называемой гипервентиляции легких, — объяснил в своем блоге психолог Денис Долгов. — При этом в крови возникает перенасыщение кислородом и снижение СО 2 , углекислого газа. Это ведет к тому, что дыхательный центр в головном мозге запускает ряд процессов в организме, помогающих восстановить здоровое соотношение и биохимию крови. Среди этих процессов — спазмы мелких капилляров и сосудов, снижение артериального давления и т.д.»