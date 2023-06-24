«Не только мне плохо»: 5 причин, почему людям так нравятся криминальные сериалы

Смотреть криминальные сериалы — это любимое увлечение не только мужчин, но и женщин. Фильмы про маньяков, убийц, наркоторговцев и вообще плохих парней многие выбирают для вечернего просмотра, оставив на потом ситкомы, мелодрамы и фантастику.
«Декстер», Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки» — их точно смотрели те, кто неравнодушен к криминальным драмам, детективам и всякого рода расследованиям. Почему этот жанр сериалов так популярен? Есть несколько причин.
Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
Получаем яркие эмоции
«Криминальные сериалы и новости вызывают яркие переживания — страх, ужас, гнев, — объясняет психолог Татьяна Попова. — Эмоции эти очень привлекательны, особенно когда собственная жизнь спокойна и стабильна, а потребность в насыщении этими переживаниями есть. Тем более что это безопасно, это же там, в кино».
Проходим «тренинг»
Есть и еще одна причина увлечения криминалом: наблюдая за преступлениями на экране, зритель как будто проходит тренинг — как можно себя защитить, если придется столкнуться с таким событием в жизни, отмечает эксперт.
Избавляемся от боли
Сериалы могут быть и способом справиться с душевной болью, которую человек переживает именно сейчас.
«Отвлечься от собственной боли или, наоборот, увидеть, что не только мы испытываем боль и страдание, — механизмы бессознательного поиска выхода, — продолжает эксперт. — Искусство и творчество (и сериалы тоже) обладают свойством исцеления и развития, поэтому каждый ищет и находит свой путь».
Клинический психолог, практикующий психотерапевт, психосоматолог, врач
«Если человеку нравится смотреть криминальные сериалы, где много напряженных сцен, возможно, что в психике человека есть проблемы, связанные с эмоциональным напряжением. Таким образом человек освобождается от накопленных эмоций, разрешает себе то, что не позволяет в реальной жизни», — считает психолог Анна Федорова.
Решаем проблемы из детства
Криминальные новости и сериалы могут нравиться и тем, что возвращают человека в ситуацию стресса, дискомфорта, в которой он привык жить в детстве.
«Правда, если мы спросим человека, любящего смотреть криминальные сериалы, насколько счастливым он был в детстве и нет ли у него боли „по жизни“, то, скорее всего, увидим резко негативную реакцию и услышим ответ, что все с ним на самом деле хорошо, — объясняет психолог. — И это нормальная реакция. Дело в том, что психологическая травма часто не запоминается. Мозг оставляет только хорошие воспоминания, а негативные стирает».
Также мозг может обесценивать переживания, которые вызвали у ребенка стресс в детстве.
«Когда же человек вырастает, этот стресс никуда не девается и может перейти в стадию „я просто смотрю криминальные сериалы, а детство у меня было замечательное“. Наша психика так устроена, что она всегда стремится решить внутренний конфликт через любые возможности», — говорит Анна Федорова.
Понимаем, что такое счастье
«Древнейшая из структур нашего головного мозга — рептильный мозг — в былые времена отвечала за то, чтобы уберечь человека от опасности, — объясняет любовь к криминальным сюжетам и психолог Айгуль Гранд. — Благодаря ей в стрессовой ситуации у нас проигрываются три сценария действия: замри — бей — беги. В зависимости от обстоятельств, люди и тогда, и сейчас выбирали наиболее подходящую модель поведения».
В современном мире уровень опасности для большинства из нас стал куда ниже: нет диких зверей, враждебных племен, захватчиков деревень. Но потребность рептильного мозга в проигрывании стрессовых ситуаций осталась.
«Ему физиологически нужен выброс адреналина, который дает силы на реагирование, и дофамина, когда все разрешится и опасность минует, - продолжает психолог. - Поэтому мы так любим смотреть на сцены атаки, рискованных гонок с преследованием, прыжки с вертолета в морскую бездну. Причем женщинам сцены опасности и насилия нравятся больше, чем мужчинам, об этом говорят результаты ряда исследований».
Просматривая криминальные сериалы, человек примеряет происходящее на себя: как бы он реагировал в подобном случае, какие бы решения принимал, как выбрался, отмечает эксперт.
«А после — начинает острее ценить то, что у него есть, понимает счастье как срединность между плохой и хорошей сторонами медали жизни», — резюмирует психолог.