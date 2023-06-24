«Не только мне плохо»: 5 причин, почему людям так нравятся криминальные сериалы

«Правда, если мы спросим человека, любящего смотреть криминальные сериалы, насколько счастливым он был в детстве и нет ли у него боли „по жизни“, то, скорее всего, увидим резко негативную реакцию и услышим ответ, что все с ним на самом деле хорошо, — объясняет психолог. — И это нормальная реакция. Дело в том, что психологическая травма часто не запоминается. Мозг оставляет только хорошие воспоминания, а негативные стирает».